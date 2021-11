Seurasaaren kulttuurihistoriallisesti arvokas uimala pidettävä entisellään – edes erittäin runsas ja aktiivinen talviuintiväki ei halua saunaa

Seurasaaren kulttuurihistoriallisesti arvokas uimala on perustettu vuonna 1906. Se on luonnonläheinen ja rauhallinen uimaranta, joka jakaantuu miesten ja naisten puoliin. Aidatulla rannalla naturismi, uimapuvutta oleskelu ja uinti, on sallittua – mutta ei pakollista – viitenä päivänä viikossa.