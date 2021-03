”Seuraukset voivat tulla kalliiksi kaupungille” – Helsingin SDP esittää elpymisohjelmaa koronan jälkihoitoon

Helsingin sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää tänään jättämässään ryhmäaloitteessa, että kaupunki laatii laaja-alaisen koronapandemian jälkeisen elpymisohjelman. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Koronapandemian jälkiseuraukset voivat tulla kalliiksi kaupungille, mikäli emme ryhdy toimeen oikeudenmukaisen elpymisohjelman laatimiseksi. Kriisi on kohdellut eri ihmisryhmiä hyvin epätasaisesti. Muun muassa yksinäisyys, mielenterveysongelmat, työttömyys ja liikkumattomuus ovat lisääntyneet koronakriisin seurauksena, valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma (kuvassa) perustelee tiedotteessa elpymisohjelman tärkeyttä.

Helsingissä kriisi on osunut erityisen pahasti matkailu- ja ravintola-alaan sekä tapahtuma- ja kulttuurialaan.

– Nämä ovat vahvasti kaupunkilaisia elinkeinoja. Tarvitsemmekin laajan ohjelman, jossa painopiste on elvytyksessä ja ihmisten hyvinvoinnista huolehtimisessa.

Valtuustoryhmä huomauttaa, että sosiaalisten kontaktien rajoittaminen on ollut erityisen vaikeaa nuorille.

– Varsinkin ammatillisessa koulutuksessa etäopetus on ollut haastavaa ja moni nuori on jättänyt koulun kokonaan kesken. Syrjäytymisriskissä olevien nuorten määrä on kasvanut ja tilanne vaikeutunut.

Monet ikäihmiset asuvat Helsingissä yksin ja poikkeusaika on tarkoittanut osalle täyttä eristäytymistä kotiin.

– Liikunnan väheneminen on vaikuttanut ihmisten hyvinvointiin. Näiden ongelmien jälkihoito vaatii kaupungilta merkittäviä panostuksia.

