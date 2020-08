Sienet lisäävät syksyn tullen pelkoja myrkytyksestä – mutta tuttu kipulääke se vasta vaarallinen onkin

Myrkytystietokeskuksessa varaudutaan jo sienestyksen aiheuttamaan soittoputkeen. Kesä ja syksy ovat myrkytystietokeskuksen kiireisintä aikaa, kun kasvit, sienet ja lomien aikainen matkailu lisäävät riskiä myrkytystapaturmille.

Tavallisimpia tapauksia ovat Myrkytystietokeskuksen mukaan lääkkeet ja pesuaineet sekä kesäisin ja syksyisin kasvien ja sienten maistelu ja jossain määrin myös sinilevä.

– Yksi tyypillisimmistä huolenaiheista on lapsi, joka on päässyt maistamaan tuntematonta sientä. Maisteluakin vaarallisempia ovat tapaukset, joissa sieniä on kerätty ateriaksi ja jälkeenpäin aletaan miettiä, olivatko ne sittenkin myrkyllisiä, myrkytystietokeskuksen proviisori Anna-Kaisa Eronen kertoo.

Soittoja myrkytystietokeskukseen tulee Erosen mukaan vuosittain noin 37 000. Määrä on pysynyt tänäkin vuonna tammi-heinäkuun välillä normaalilla tasolla koronavirusepidemiasta huolimatta.

– Epidemia on toisaalta lisännyt esimerkiksi käsidesiin liittyviä kysymyksiä, mutta samalla muilla elämänalueilla kysymykset ovat hieman vähentyneet, Eronen kertoo.

Esimerkiksi festivaalien peruuntuminen näkyy tänä kesänä myös myrkytystilastoissa.

Tilanteen kartoitus aloitetaan Erosen mukaan myrkyllisen aineen, eli esimerkiksi sienen tunnistamisella. Tunnistamisessa auttaa sienen kasvupaikan ja tuntomerkkien tarkka muistaminen.

– Tärkeää on myös se, kuinka paljon sientä tai muuta myrkyllistä ainetta on syöty. Eli onko kyseessä maistelu tai esimerkiksi sormien nuolaisu vai onko ainetta syöty isompi määrä, Eronen sanoo.

”Yleensä ei ole syytä soittaa hätänumeroon.”

Tämän lisäksi myrkytyksen vakavuutta ja aiheuttajaa voidaan arvioida oireiden perusteella. Niitä voivat olla esimerkiksi vatsavaivat, pahoinvointi tai kuume. Vaarallisimpienkin sienien aiheuttamat sisäelinvauriot kehittyvät Erosen mukaan vasta joidenkin päivien kuluessa.

Tätä ennen potilas voi olla oireeton tai vähäoireinen, tai hänellä voi olla esimerkiksi vatsaoireita.

– Yleensä ei ole syytä soittaa hätänumeroon, vaan soittaja ohjataan päivystykseen. Ensiapuna neuvotaan usein ottamaan lääkehiiltä, joka sitoo myrkyllisiä aineita altistuksen jälkeisinä tunteina.

Lääkehiili on Erosen mukaan erityisen tärkeää elinvaurioita aiheuttavien sienten kohdalla, koska sen avulla voidaan ehkäistä haitallisten aineiden imeytymistä.

Päivystyksen puolella myrkytys on yksi yleisimmistä syistä hakeutua hoitoon, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Jorvin sairaalan apulaisylilääkäri Kimmo Suojanen kertoo.

Tapauksista suurin osa liittyy kuitenkin päihteiden käyttöön tai itsensä vahingoittamiseen. Myrkytystila voi myös olla hätäsignaali mielenterveysongelmista tai elämän muista ongelmista.

Tahattomat myrkytystapaukset ovat Suojasen mukaan selvästi harvinaisempia.

– Näistä monet liittyvät esimerkiksi parasetamolin yliannostukseen. Moni mieltää lääkkeen jostain syystä harmittomaksi lastenlääkkeeksi ja ottaa sitä kipuihin enemmän kuin sallitut 3-4 grammaa päivässä, mikä on esimerkiksi maksalle vaarallista, Suojanen kertoo.

Parasetamoli aiheuttaa huomattavan määrän kuolemia.

Lääkkeiden aiheuttamia hengenvaarallisia oireita voidaan joissain tapauksissa estää sairaalassa vasta-aineita sisältävien lääkkeiden avulla.

Turun yliopistollisen keskussairaalan päivystysasioista vastaavan ylilääkärin Teemu Elomaan mukaan parasetamolin aiheuttamat salakavalat oireet ovat päivystyksessä yleinen ongelma ja ne aiheuttavat huomattavan määrän kuolemia joka vuosi.

– Parasetamolin turvamarginaali on hyvin kapea, eli sen kohdalla normaalikäytön ja yliannostuksen välinen raja voi tulla yllättävän nopeasti vastaan. Vaaraa lisää myös se, että esimerkiksi maksan vaurioituminen havaitaan yleensä liian myöhään, kun potilaalla on jo vakavia oireita, Elomaa kertoo.

Oireita voivat olla esimerkiksi ihon keltaisuus tai verta vuotavat limakalvot. Ne aiheutuvat Elomaan mukaan suositeltavan annostuksen huomattavasta ylittämisestä.

– Parasetamoli on oikein käytettynä täysin turvallinen lääke, mutta moni voi ylittää suositellun määrän kaksin- tai kolminkertaisesti, koska pitää sitä täysin vaarattomana. Parasetamolin aiheuttamat myrkytykset johtuvat siis huolimattomuudesta ja väärästä tiedosta, Elomaa summaa.

