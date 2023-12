Signaaleja ei kuulu – torstain lakot toteutumassa

Politiikan toimittajat ry:n järjestämä työmarkkindebatti on paraikaa käynnissä Helsingissä. SAK:n liittojen ja muiden liittojen lakonuhka on päällä torstaiksi. Johannes Ijäs Demokraatti

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta on toivonut laajempaa neuvottelupöytää kuin vain neuvotteluita vientivetoisesta työmarkkinamallista. Lakko voitaisiin vielä perua, jos hallitus antaisi signaalia valmiudesta tähän. Tällaista signaalia ei ole kuitenkaan hallituksen suunnasta kuulunut.

Työministeri Arto Satonen (kok.) sanoi debatissa olleensa pettynyt kuullessaan SAK:n tulevista toimista ja siitä, että lakkokierteeseen ollaan ajautumassa.

Satonen painotti, että hallituksen toimenpiteet ovat sen ohjelman mukaisia. Hän antoi ymmärtää, ettei yhden etujärjestön kanssa voi neuvotella erikseen.

– Se minusta tuntuu aika erikoiselta suhteessa tähän demokratiaan.

Satonen sanoi, että vaaleilla valitulla eduskunnalla on demokraattinen enemmistö ja mandaatti. Se vie asioita eteenpäin hallitusohjelman mukaisesti. Lakien yksityiskohdissa voidaan hyödyntää kolmikantaista yhteistyötä.

– Mutta se, että avattaisiin ikään kuin uusi neuvottelupöytä yhden etujärjestön kanssa, valitettavasti en näe sitä mahdollisena.

SAK:N puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoi, että kyse ei ole yhden etujärjestön mielipiteestä.

Hän totesi ay-liikkeen olevan hyvin yhtenäinen siitä, että hallitusohjelma sisältää merkittäviä heikennyksiä työntekijöiden asemaan sekä sosiaaliturvaan ja on pelkästään työnantajien etujen mukainen kirjauksiltaan.

Eloranta huomautti myös, että aivan olennainen osa työmarkkinamallia on se, miten jatkossa voidaan järjestää työtaisteluja. Kun palkanmuodostus näyttää olevan siirtymässä paikalliselle tasolle, on Elorannan mukaan niin ikään selvää, että paikallisen sopimisen pelisäännöt ovat olennainen osa palkanmuodostusta tulevaisuudessa. Eloranta muistuttikin, että nyt palkansaajille tarjotaan kuitenkin mahdollisuus neuvotella pienen pienestä siivusta työmarkkinamallia.

– Me koemme sen kohtalaisen turhanakin, koska muu lainsäädäntö saattaa vesittää sen, mitä siinä pöydässä mahdollisesti oltaisiin sopimassa, hän sanoi viitaten neuvotteluihin pelkästä työmarkkinamallista.

Elorannan mukaan SAK haluaa aidon mahdollisuuden neuvotella esimerkiksi työrauhalainsäädännön sisällöistä, kansainvälisest sopimukset pitäisi ottaa vakavasti ja paikallisessa sopimisessa pitäisi pystyä luomaan tilanne, jossa työehtosopimusten ja työehtosopimusten neuvottelumääräysten noudattaminen olisi lähtökohta eikä niitä voisi ohittaa.

Työttömyysturvasta Eloranta sanoi, että se ymmärretään, että hallituksella on isoja tarpeita tehdä säästöjä.

– Se taso ei varmaan ole meille mikään miellyttävä, mutta myös kohdentuminen on asia, josta olisi hyvä keskustella.

ELORANNALTA kysyttiin, kuinka todennöäköistä on, että torstain lakot toteutuvat.

– Vielä on hallituksella aikaa. Ei ainakaan toistaiseksi ole sellaista signaalia näköpiirissä, vaikka tässä on vähän keskusteluja taustalla käyty. Kyllähän se kohtalaisen todennäköiseltä näyttää, mutta vielähän on keskiviikkoon aikaa.

Satoselta ei signaaleja kuulunut. Ministeri sanoi, että SAK:n haluamat muutokset keskeiseen lainsäädäntöön olisivat aika isoja.

– Työttömyysturvan osalta oli nyt varsin maltillinen puheenvuoro, mutta esimerkiksi työrauhakysymys on ollut jo lausunnoilla, Satonen totesi.

Hallituksen lakkoihin liittyvän esityksen Satonen uskookin olevan aika lailla kohdallaan, koska kritiikkiä on tullut niin työnantaja- kuin työntekijäpuolelta.

Satonen vakuutti, että kansainvälisistä sopimuksista, perusoikeuksista ja perustuslain noudattamisesta pidetään huolta.

Elorannalta kysyttiin myös, minkä verran torstain työtaistelut häiritsevät suomalaisten arkea. Hän ennakoi, että etenkin julkiseen liikenteeseen kohdistuvat toimet vaikuttavat kansalaisiin ja kauppojen hyllyillä saattaa olla joitakin puutteita. Haitta on kuitenkin lyhytaikainen.