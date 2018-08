”Siirryn aidan toiselle puolelle” – keskustan konkari ei lähde enää ehdolle

Keskustan konkaripoliitikko Seppo Kääriäinen ei ole enää ehdokkaana seuraavissa eduskuntavaaleissa. Hän kertoo kotisivuillaan ilmoittaneensa tänään päätöksestään keskustan johtohenkilöille Iisalmessa ja Pohjois-Savossa, että en ole ehdokkaana seuraavissa eduskuntavaaleissa.

– Kysytään perusteluja. Olen toiminut politiikan monissa tehtävissä vuodesta 1970 ja eduskunnassa vuodesta 1987 lähtien. Eikös se ole tarpeeksi ?

Kääriäinen pohtii pitkää matkaa.

– Monessa on oltu. Paljon on tehty. Jossakin on onnistuttu. Liian monessa on tullut takkiin. Se, mikä on saavutettu, on yhdessä tehty – ja vain yhdessä.

”On siistiä antaa tilaa politiikan nykymeininkiin paremmin sopiville voimille.”

Hänen mieleensä on ”muljahtanut” lappilaisen ex- kansanedustajan Hannes Mannisen lohkaisu:

–”41 vuotta julkisena kusitolppana riittää.” Kuusamon miestä mukaellen ”lähes 50 vuotta sylkykuppina” riittää. Mutta plusmerkki kääntyy lopunperin päällimmäiseksi, Kääriäinen kirjoittaa.

Hän arvioi, että politiikassa on meneillään aikamoinen murros – keskustassakin.

– Nikamakohdassa on siistiä antaa tilaa politiikan nykymeininkiin ja -tyyliin paremmin sopiville voimille.

Kääriäinen aikoo kirjoittaa näistä ilmiöistä kirjan – jos ei julkisuuteen, niin pöytälaatikkoon.

– Siirryn aidan toiselle puolelle, politiikan tekijästä tarkkailijaksi ja kommentoijaksi. Se on politiikan entiselle tutkijalle vähintään yhtä mieluisaa kuin politiikan tekeminen.