Sikakuumeen leviäminen johti rajuihin toimiin Kiinassa – yli 38 000 sikaa tapettiin

Yli 38 000 sikaa on tapettu Kiinassa Afrikan sikakuumeen leviämisen estämiseksi, kertoo maan uutistoimisto.

Tautia on uutistoimisto Xinhuan mukaan esiintynyt viidessä provinssissa. Tapauksia on nyt ilmennyt jopa tuhannen kilometrin matkalla, mikä on herättänyt huolta viruksen leviämisestä ympäri maan.

Tappamisista huolimatta Kiinan maatalousministeriön edustajan mukaan tilanne on ”yleisesti hallinnassa”.

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO on varoittanut, että tauti voi levitä myös muualle Aasiaan. Järjestö ennakoi jo toukokuussa, että tauti saattaa olla leviämässä Venäjältä.

Afrikan sikakuume ei ole vaaraksi ihmisille, mutta se tappaa kotieläinsiat ja villisiat yleensä muutamassa päivässä. Tautiin ei ole lääkettä tai rokotetta, ja ainoa tunnettu tapa estää sen leviäminen on tappaa tartunnan saaneet eläimet.

FAO:n mukaan noin puolet maailman sioista kasvatetaan Kiinassa. Kiinalaiset myös syövät eniten sikaa asukasta kohti koko maailmassa.