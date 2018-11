Sinä siinä, jolle asia ei oikeastaan kuulu

Miksi suomalaiset ovat Euroopan suurin särkylääkkeiden käyttäjä ja miksi meillä kiusataan eurooppalaisesta näkökulmasta eniten? Liittyvätkö nämä asiat yhteen eli huonoon työilmapiiriin, epäasialliseen kohteluun tai häirintään? Jatkuva ahdistus, stressi ja huonot yöunet vievät työikäisiltä työtehon ja elimistön kaipaama lepovaihe häiriintyy. Kierre on valmis.

80-luvulla oli kampanja työmaajuopottelua kohtaan sanoilla ”Sinä, jolle asia ei oikeastaan kuulu”. Pitäisikö nyt ottaa samanlainen kampanja käyttöön kiusaamisen ja epäasialliseen kohteluun työpaikoilla? Vai onko ongelma siinä ettei me nähdä sitä, mitä ympärillämme tapahtuu?

Mikä siinä on, etteivät työkaverit huomaa tai puutu omalta osaltaan asioiden kulkuun, kun on selkeästi tiedossa ja nähtävillä, että jotakin henkilöä kohdellaan toistuvasti epäasiallisesti. Esimerkiksi sallitaan toistuva huono käytös. Annetaan riittämättömästi työtehtäviä, suljetaan pois asioista mikä liittyy toimenkuvaan. Työpaikalla hän käy aikaa tappamassa tai sitten toisinpäin. Töitä on niin runsaasti, ettei niistä selviä ja sitten saa osakseen palautetta siitä, miten on ollut epäonnistunut valinta. Kyllä siinä vahvemmankin persoonan itsetunto laskee. Arvostus on uskomaton voima ja motivaation lähde meille jokaiselle.

Pelkäävätkö työkaverit omaa nahkaansa? Olisinko seuraava uhri, mikäli alan puolustamaan kohdetta? Entäpä, jos kiusaaja onkin esimies? Ei muuten ihan tuulesta temmattu ajatus tutkimustenkaan valossa. Miten sitten puuttua, jos kiusaaja on esimies? Laatikaa yhdessä vetoomus, jossa kerrotte näkemyksenne asiasta ja lisäätte siihen Työturvallisuuslain 28 pykälän. Tämän jälkeen vetoomus allekirjoitetaan yhdessä ja toimitetaan riittävän korkealle taholle työpaikallanne. Rohkenen epäillä, että tämä menetelmä jopa toimii.

Työtoverin kiusaajan rooliin tulee puuttua heti alkumetreillä. Älä suostu uhriksi. Kerro esimiehelle tai työsuojeluvaltuutetulle asiasta tai hae tukea työterveydestä. Apua saa, jos rohkenee sitä pyytää.

Työhyvinvoinnin lisääminen näkyy suoraan työpaikan tuloksessa ja menestymisenä. Luulisi tämän myös toimipaikan johtoakin kiinnostavan. Toki hyvään työhyvinvointiin luetaan mukaan myös johtaminen, organisointi, osaaminen, työympäristö ja työilmapiiri.

Suomi menettää joka vuosi 24-25 miljardia puutteellisen työkyvyn takia. Se on paljon enemmän kuin mitä kikyllä tavoiteltiin tai saatiin. Työhyvinvointiin sijoitettu euro on tällä hetkellä kaikkein tuottavin, tulee jopa 20 kertaisena takaisin.

Ps. Koska muuten kehuit viimeksi työkaveriasi selän takana?



Kirjoittaja on aikuisopettaja ja kuntapäättäjä Ähtäristä.