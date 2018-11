Sinisten puoluesihteeri vertaa perussuomalaisten pikkujouluja ”kieltolakiin”, omissa pikkujouluissa hillotolppa? – ”Ihmisiin pitää luottaa”

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri kertoi eilen STT:lle, että perussuomalaisten eduskuntaryhmän pikkujoulutilaisuudessa ei tänä vuonna ole lainkaan alkoholitarjoilua.

– Tänä vuonna nyt päätettiin tällä tavalla, että meidän ryhmähuoneessa ei ainakaan tarjoilla mitään miestä tai naista väkevämpää. Meillä on hyvää seuraa ja jotain pientä purtavaa, Meri kertoi.

Taustalla on viime vuoden tapahtumat.

Viime vuonna iltamien jatko oli jopa kokonaan katkolla sen jälkeen, kun julkisuuteen tuli tietoja ikävistä tapauksista etenkin perussuomalaisten osalta.

Tuolloin kansanedustaja Teuvo Hakkarainen (ps.) kävi käsiksi kansanedustaja Veera Ruohoon (kok.). Hakkarainen tuomittiin myöhemmin sakkoihin kollegansa pahoinpitelystä ja seksuaalisesta ahdistelusta.

Eduskuntaryhmät viettävät tänä vuonna pikkujoulunsa samana päivänä. Uusi sääntö on myös se, että pikkujoulut alkavat vasta istunnon päätyttyä.

Demokraatti tiedusteli, millainen kanta perussuomalaisten hajaannuksen jälkeen syntyneillä sinisillä on pikkujouluihin.

– Me katsomme, että me kyllä kykenemme käyttämään alkoholia sillä tavalla, että siitä ei ongelmia synny. Meillä ei ole tässä asiassa edes suunniteltu nollatoleranssia. Ne ottavat, jotka haluavat. Meillä on joukossa heitä, jotka eivät tule ottamaan alkoholia. Tämä on vapaa maa ja ihmisiin pitää luottaa, puoluesihteeri, kansanedustaja Matti Torvinen kertoo.

Perussuomalaisten käytäntöä torvinen pitää ”kieltolakina”.

– Ja se on ikävä juttu.

Torvinen perustelee kantansa seuraavasti:

– Johan me olemme Suomessa nähneet, mihin johtaa, jos järjestetään kieltolaki. Jos kiertolaki järjestetäään, sitten joku menee nurkan taakse ja ryyppää, hän sanoo.

Ryyppyjuhlia ei pidetä.

Torvinen painottaa, että mitkään ryyppyjuhlat eivät pikkujoulut ole.

Demokraatin tietojen mukaan viime vuonna sinisten alkoholitarjoilu oli järjestetty pikkujouluissa ”takakontista” käsin. Takakontti viittasi luonnollisesti tapahtumiin, jossa perussuomalaiset hajosi ja hallituksessa tehtiin uudelleenjärjestelyjä. Sinisiä edustava valtiosihteeri Samuli Virtanen poistui pääministeri Sipilän (kesk.) luota Kesärannasta auton takakontissa.

Tänä vuonna eduskunnassa on tiedetty kertoa, että alkoholitarjoilu suoritetaan ”hillotolpasta”.

– Minä en kiistä enkä myönnä mutta pidän todennäköisenä, Matti Torvinen sanoo ja puhuu ”hunajaisesta ylläristä”.

– Alkoholitonta juhlaa ei vietetä, mutta alkoholi ei ole niiden juhlien pääasia. Pääasia on se, että raskaan työvuoden päätteeksi juhlitaan sitä, että on saatu tosi hyvä organisaatio. Olen tällä hetkellä puoluesihteerinä aivan käsittämättömän tyytyväinen, että meillä on puoluetoimisto, puheenjohtajisto ja puolueorganisaatio piireineen ja yhdistyksineen, Torvinen päättää.

Hillotolppa kuuluu kansanedustaja, ulkoministeri Timo Soinin (sin.) sanavarastoon eli soinismeihin.