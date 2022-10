”Sinnikkäällä työllä asunnottomuuden poistaminen on mahdollista” – ilman asuntoa on yhä lähes 4 000

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) pitää mahdollisena poistaa asunnottomuus pysyvästi, ”kunhan asiaan syvennytään perinpohjaisesti”. DEMOKRAATTI Demokraatti

Tänään vietetään Asunnottomien yötä vietetään 20:tta kertaa.

”Vaikka asunnottomuus onkin vähentynyt parin viime vuoden aikana noin 15 prosenttia, se ei vielä riitä. Asunnottomia on edelleenkin Suomessa lähes 4 000, heistä pitkäaikaisasunnottomia on noin 1 300”, Werning muistuttaa tiedotteessa.

Hallituksen tavoitteena on poistaa asunnottomuus vuoteen 2027 ja puolittaa se vielä tämän vaalikauden aikana.

”Sinnikkäällä työllä tämä on mielestäni mahdollista.”

ASUNNOTTOMUUDEN taustalla on tavallisesti syvä elämän kriisi, kuten syrjäytyminen, työttömyys, avioero tai sairastuminen, ja nämä voivat aiheuttaa nopeankin polun asunnottomuuteen, Werning sanoo.

Werning painottaa, että vahva poliittinen yhteisymmärrys asian tärkeydestä ja laajapohjainen yhteistyö ovat Suomen erityisiä vahvuuksia asunnottomuuden vähentämisessä.

”Asunto on ihmisen turvallisen elämän lähtökohta. Se on jokaisen perusoikeus. Ilman asuntoa oleminen on täysin kestämätöntä. Pidänkin mahdollisena, että asunnottomuuden pysyvä poistaminen on mahdollista, kun asiaan syvennytään perinpohjaisesti.”

Hän korostaa erityisesti kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen ja asumista tukevien palveluiden tärkeyttä, jotta asunnottomuus jäisi historiaan.

”Suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa ei saa olla kynnyksenä asunnon vuokraamiselle se, että kohtuuhintaista asuntoa ei ole. Vuokrat ovat viime vuosien aikana kohonneet kohtuuttomasti.”

Werning muistuttaa, että taloudelliset ongelmat ovat yleisempinä syitä asunnottomuuteen, joka taas osaltaan syventää näitä ongelmia. Hän pitää asumisneuvontaa tärkeänä elämänhallinnassa yhteistyössä sosiaalipalveluiden kanssa – ja kunnat ovatkin lisänneet yhteispeliä kiitettävästi.

”Kun sote-palvelut ensi vuoden alussa siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle, on tärkeää, että kertyneestä tiedosta ja osaamisesta pidetään kiinni ja sitä kehitetään entisestään.”