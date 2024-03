Sipilä Stubbista: “Selvästi hänessä on nyt jokin muuttunut”

Entinen pääministeri Juha Sipilä (kesk.) oli tänään paikalle eduskunnassa tasavallan presidentti Alexander Stubbin virkaanastujaisissa. Johannes Ijäs Demokraatti

Stubb ehti toimia reilun vuoden vuonna 2015 aloittaneen Sipilän hallituksen valtiovarainministerinä.

– Kyllä minä uskon, että Stubbista tulee hyvä presidentti, Juha Sipilä sanoo Demokraatille Stubbin puheen jälkeen eduskunnassa.

Sipilä ilmoittautui toiselle kierrokselle Stubbin vaalikampanjan tukijaksi.

– Minusta selvästi hänessä on nyt jokin muuttunut, vakavoitunut sillä tavalla, että hän tietää tai tuntee painon harteillaan. Myöskin, kun edeltäjän saappaat ovat isot…varmasti sekin tuntuu. Hän on kuitenkin avoin joka suuntaan ja pystyy siltoja rakentamaan. Minulla on kyllä hyvät odotukset Stubbin suhteen, Sipilä jatkaa.

Stubbin vakavoituminen oli havaittavissa Sipilän mielestä vaalikampanjan aikana ja varsinkin vaali-illan jälkeen.

– Kun tapasin häntä kampanja-aikana, ehkä huomasin jo siinä, että hän jollakin tavalla henkisesti oli jo valmistautumassa tehtäväänsä.

Vertaako Sipilä Stubbin vakavoitumista myös suhteessa yhteisiin hallitusaikoihin?

– Hänhän on ollut ja on varmaan edelleenkin hyvin huumorintajuinen, leikkisiä ja erittäin mukava, mutta varmaan tämä tehtävän muutos myöskin tuo taakkaa harteille. Vaalitilaisuudessa olin häntä haastattelemassa. Kysyin lopuksi, että montako maratonia tässä vaalien ja virkaanastujaisten välissä ehtii – hän vain totesi, että kyllä hänen maratonit on nyt juostu. Nyt ovat toiset asiat mielessä, Sipilä pohtii.

SIPILÄ kuvaa Alexander Stubbin puhetta virkaanastujaisissa aika tyypilliseksi Stubbin puheeksi.

– Kyllä hän selvästi nyt kuuluttaa sitä yhtenäisyyttä.

– Ei minusta näissä vaaleissa mitään repeämiä ole tapahtunutkaan. Vaalikampanjahän oli hyvin, sanotaanko säyseä. Kaikki varoivat, ettei siltoja pala mihinkään päin enkä ole kuullut, että olisi palanutkaan.

Stubb nosti myös rauhan teemaa esiin.

– Se on hänelle tärkeä, rauhantyö. Varmaan se tulee näkymään sitten myöskin hänen työssään, Sipilä sanoo.

Stubb mainitsi myös empatian.

– Sehän on hänelle hyvin luontaista. Hän ajattelee muita ja minuunkin hän on ollut yhteydessä koko ajan, kun hän lähti eduskunnasta. Hänellä on valtavat verkostot ja hän pitää ihmisiin yhteyttä. Se on hänelle hyvin, hyvin luonteenomaista, Sipilä sanoo.

Stubbin ja Sipilän yhteydenpito on tapahtunut tekstarein sekä puheluin ja tavattukin on, kun Sipilä on ollut pääkaupunkiseudulla.

STUBB totesi puheessaan myös, että “tasavallan presidenttinä johdan ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa”. Medialehterille näytti siltä, että Stubb katsoi tätä lausuessaan edeltäjäänsä Sauli Niinistöä.

Niinistö on tavannut alleviivata presidentin ulkopoliittista johtajuutta pitämällä tauon ennen yhteistoiminta-sanaa, Stubb ei näin aio tehdä.

Sipilän mielestä Stubb ei kuitenkaan katsonut Niinistöön.

– Minä tulkitsin, että hän katsoi valtioneuvostoa siinä. Minä ajattelen niin, että hän katsoi pääministeriä ja ulkoministeriä siinä tilanteessa, Sipilä toteaa.

Sipilä uskoo, että Stubbin ja valtioneuvoston yhteistyöstä tulee hyvää.

– Niinistön kanssa se toimi kyllä erittäin hyvin myöskin.