Sipilällä riittää ”näläkää” keskustan johdossa – pääministeri haki vertauskuvia puheeseensa jopa Neuvosto-Venäjältä

Pääministeri, keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä kertoi odotetusti puolueen Sotkamon puoluekokouksessaan pitämässään avauspuheessa haluavansa jatkaa puolueen puheenjohtajana.

Sipilä muistutti kuitenkin ensi alkuun, että oli luvannut kaksi vuotta sitten Seinäjoen puoluekokouksessa tarkastella omaa toimintaansa puheenjohtajana ”tulos tai ulos” -periaatteella. Nyt Sipilän mukaan onkin tuon tarkemman tarkastelun aika.

– Nämä kaksi vuotta osoittavat, että politiikassa syntyy tuloksia, kun tavoitteet asetetaan riittävän kunnianhimoiseksi ja tehdään töitä niiden saavuttamiseksi, Sipilä esitti.

– Tämä rohkaisee minua olemaan puoluekokouksen käytettävissä. Näläkää siis minulla riittää. Muistakaa, kun päätätte huomenna puheenjohtajasta.

Sipilän muistutusta edelsi pitkä lista toimista, jotka hänen mukaansa on Suomessa saatu kuntoon hallituksen toimilla. Hän korosti etenkin Suomen kohentuneita työllisyyslukuja ja hallituksen tavoitetta nostaa työölisyysaste 72 prosenttiin.

– Saavutamme erittäin kunnianhimoisen 72 prosentin työllisyysastetavoitteen tällä vaalikaudella. Se on muuten kova juttu.

Sipilä toivotti puheensa aluksi keskustan puolueväen myös tervetulleeksi ”legendaariseen” Kainuuseen.

– Tämä oli ensimmäiset 20 vuotta minunkin kotimaakuntani. Vaaramaisemat ovat syöpyneet jonnekin syvälle sisuksiin. Jos keskustalaiset saavat valita yhden maakuntalaulun omansa rinnalle, se olisi ilman muuta tuo äsken kuulemamme Nälkämaan laulu. Tämä kuvaa jotenkin syvästi keskustalaista sielun maisemaa, sitä mitä me kaikki olemme, Sipilä lausahti.

Me olemme valmiit käärimään hihat silloin, kun kurssia tulee kääntää tai tarvitaan vastuunkantoa.

Lisäksi hän lietsoi keskustalaisten henkeä ja taistelutahtoa korostamalla, että keskustalaiset ovat ainakin hänen oman tulkintansa mukaan ”tekijöitä”.

– Me olemme valmiit käärimään hihat silloin, kun kurssia tulee kääntää tai tarvitaan vastuunkantoa. Me keskustalaiset olemme jostain syystä vastuussa aina silloin, kun muutos täytyy oikeasti saada myös aikaan – kun pelkät puheet eivät riitä vaan tarvitaan tekoja ja tekijöitä, hän muun muassa paalutti.

Sipilä nosti puheessaan esiin myös paraikaa varsin sekavassa tilanteessa olevan sote-uudistuksen. Hän tunnustikin tulleen täysin selväksi, että lakien eduskuntakäsittely kestää odotettua kauemmin.

– Hallituksesta ja hallituspuolueiden eduskunnassa tämä ei jää kiinni, meillä on valmius antaa vastineemme valiokunnalle tarvittaessa jo ensi viikolla. Hallitus on myös yhtenäinen ja viemme tämän maaliin, pääministeri vakuutteli.

– Valitettavasti en voi kertoa teille tänä viikonloppuna edes maakuntavaalien päivää, muuta kuin sen, että vaalit pidetään noin puolen vuoden päässä siitä, kun eduskunta saa lait käsiteltyä ja ne saadaan voimaan. Kuten ennustin – vastustus on kova ja näemme vielä monta näytelmää asiassa.

Päätöksentekoa, jolla asioita viedään läpi piittaamatta vastalauseista.

Puheen ehkä erikoisin viittaus kuultiin myös Sipilän avatessa vallitsevaa sote-tilannetta. Pääministeri otti käyttöön historiallisen vertauksen, ja totesi uudistuksen läpiviennin vaativan bolševistista rauhallisuutta.

– Nyt on tärkeintä muistaa se, että Suomelle tärkeintä on uudistuksen aikaansaaminen – viedään tämä nyt vaan bolševistisella rauhallisuudella maaliin.

Nykyään sangen tuntemattomalla sanonnalla Sipilä todennäköisti tarkoitti päätöksentekoa, jolla asioita viedään läpi piittaamatta vastalauseista: kuunnellaan, mutta ei anneta vaikuttaa.

V.I. Leninin johtamat Bolševikit kaappasivat Venäjällä vallan lokakuun vallankumouksessa vuonna 1917. Valtiosta muodostui vuosia kestäneen sisällissodan aikana ja jälkeen ensin kommunistinen Neuvosto-Venäjä, sittemmin Neuvostoliitto. Vaikka Bolševikit ajoivat puheissaan kansanvaltaa, oli kommunistinen puolue tunnettu harjoittamastaa raa’asta politiikasta sekä vallan keskittämisestä vain harvoille ja valituille.

Sipilä kommentoi naureskellen käyttämäänsä vertaustaan toimittajille heti puheen pitämisen jälkeen.

– Se on termi, jota olen käyttänyt 30 vuotta. Se tarkoittaa äärimmäistä rauhallisuutta. Termille ei ole sen kummempaa muuta historiaa, kuin että olen sitä vain käyttänyt. Se on sitä, että nyt tähän tulee monenlaista häiriötekijää matkan varrelle. Se on nähty jo. Olen sanonut kevään aikana monta kertaa, että näemme vielä monenlaista näytelmää. Nyt pitää olla vain määrätietoinen ja viedä uudistus maaliin, Sipilä täsmensi.

– Pitää huolehtia myös siitä, että uudistuksen maaliin saattaminen ei ole hallituksesta kiinni. Meidän vastineemme on jo reilun sadan sivun mittainen ja valmistuu ensi viikolla.

Kyösti Kallion perintö velvoittaa meitä keskustalaisia.

Puheensa loppuosassa Sipilä yritti kaivella kytköksiä myös alkiolaisempaan keskustaan. Hän muistutti puheessaan, että kaikilla ei Suomessakaan mene hyvin ja viittasi keskustan entiseen puheenjohtajaan, presidentti Kyösti Kallion sovittelevaan rooliin.

– Kyösti Kallion perintö velvoittaa meitä keskustalaisia. Tärkein tehtävämme on kansallisen eheyden ja vakauden turvaaminen. Meidän on rakennettava sellaista Suomea, jonka jokainen täällä asuva ja elävä tuntee aidosti isänmaakseen.

– Työn tekeminen ja kokemus siitä, että voi vaikuttaa omaan elämäänsä ovat keskeisimpiä tekijöitä eheyden takaamiseksi. Eheyden vaaliminen merkitsee myös sitä, että suvaitsemme erilaisuutta. Kunnioitamme toinen toisiamme.

Juttuun on lisätty klo 15:42 Sipilän kommentit käyttämästään vertauksesta.