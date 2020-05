Sipoolaisessa koulussa palataan osin etäopetukseen – henkilökuntaa on joutunut runsaasti koronakaranteeniin

Sipoossa Uudellamaalla vajaat satakunta Söderkullan koulun 4.–6. luokan oppilasta joutuu siirtymään maanantaina ainakin alkavan viikon ajaksi takaisin etäopetukseen, kertoi Sipoon kunta sunnuntaina. Etäopetuksen syynä on se, että henkilökuntaa on joutunut runsaasti koronakaranteeniin.

Merkittävä osa opettajista ja koulunkäynnin ohjaajista on ollut kontaktissa koronavirustartunnan saaneeseen henkilöön. Oppilaat eivät ole kunnan mukaan altistuneet.

Söderkullan koulussa annetaan ensi viikollakin lähiopetusta ensimmäisestä kolmanteen luokan oppilasryhmille ja kaikille pienryhmille. Neljännestä kuudenteen luokkien oppilaat voivat halutessaan tulla kouluun, mutta opetus tapahtuu silti etäopetuksena.

Sivistysjohtaja Jukka Pietisen mukaan kunnassa on varauduttu siihen, että karanteeni jatkuu alkavan viikon jälkeenkin.

– Sellaista päätöstä emme tosin ole voineet vielä tehdä muuta kuin siltä osin kuin on tarpeellista. Tässä vaiheessa päätös opetusjärjestelyistä voidaan tehdä ensi viikon ajaksi, Pietinen sanoi sunnuntaina.

Söderkullan koulussa on 155 oppilasta.

Porvoossa oppilaalla koronatartunta

Porvoolaisessa Linnajoen koulussa puolestaan yli 20 ihmistä on altistunut uudelle koronavirukselle, kertoi Porvoon kaupunki tiedotteessaan.

Yhdellä koulun oppilaista todettiin tartunta, ja hänet on määrätty eristykseen kotiinsa. Tartunnalle on altistunut 17 oppilasta ja neljä koulun opettajaa, jotka on määrätty kotikaranteeniin.

– Koronatilanne on ollut Porvoossa hyvä, mutta parin viime viikon aikana tilanne on alkanut muuttua, ja tartunnat, ja erityisesti altistuneiden määrä, ovat lisääntyneet aikaisempaa nopeammin, kertoi johtava lääkäri Kati Liukko tiedotteessa.

Liukko vahvisti myöhemmin STT:lle, että tartuntaketju on lähtöisin koulun ulkopuolelta.

Linnajoen koulun muut luokat jatkavat maanantaina koulun käymistä lukujärjestyksen mukaisesti noudattaen aikaisemmin annettuja turva- ja hygieniaohjeita. Karanteeniin määrätyt oppilaat siirtyvät etäopetukseen, josta huolehtivat karanteeniin määrätyt opettajat.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) kirjoitti sunnuntaina Twitterissä koulun toimineen oppikirjan mukaan koronatartunnan kanssa.

– Kouluissa toimitaan tartuntatapauksissa juuri näin: välittömästi ja paikallisesti tartuntatautilain nojalla. Opetuksessa noudatetaan erityisjärjestelyjä turvallisuuden takaamiseksi, Andersson sanoi.

Linnajoen koulussa on noin 550 oppilasta 7.–9. luokilla.

