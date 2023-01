Sisäministeri Mikkonen on pyytänyt selvitystä turvallisuusalan toiminnan valvonnasta – ”Ison Omenan kuolemantapaus on järkyttävä”

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) (kuvassa) kertoo Twitterissä pyytäneensä Poliisihallitukselta selvitystä siitä, miten poliisi valvoo turvallisuusalan yritysten ja yksittäisten vartijoiden toimintaa. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Espoon Ison Omenan kuolemantapaus on järkyttävä. Poliisi tutkii parhaillaan myös useita aiemmin tapahtuneita pahoinpitelyjä, joissa epäiltyinä on yksityisten turvallisuusalan yritysten työntekijöitä. Alalla on vakavia ongelmia, joihin on puututtava, Mikkonen kirjoittaa.

Mikkosen mukaan kansalaisten on voitava luottaa turvallisuusalan toimijoiden ammattitaitoon.

– Oli kyse viranomaisista tai yksityisten turvallisuusyritysten työntekijöistä. Koulutuksella ja valvonnalla on varmistettava, ettei liiallista voimankäyttöä tai aseman väärinkäyttöä tapahdu, Mikkonen tviittaa.

Hän kertoo viime viikolla pyytäneensä selvitystä Poliisihallitukselta siitä, miten poliisi valvoo turvallisuusalan yritysten ja yksittäisten vartijoiden toimintaa.

– Selvityksen pohjalta arvioidaan jatkotoimenpiteet. Alan koulutusvaatimuksista on päätetty edellisen kerran vuonna 2016.