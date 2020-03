Sisäministeri Ohisalo presidentti Niinistön pakolaispuheista – ”Luonnonlait eivät tässä ole ehkä se, mikä ihmisiä ajaa”

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) vierastaa puheita turvapaikanhakijoiden aallosta. Aalto-kielikuvaa käytti eilen Yleisradion haastattelussa tasavallan presidentti Sauli Niinistö, joka vertasi Kreikan rajalla käynnissä olevaa tilannetta vuoden 2015 pakolaiskriisiin.

Simo Alastalo

– Se (tilanne) on todella tukala. En näe kovin paljon eroavaisuuksia tilanteeseen, joka 2015 vallitsi. Silloinhan lähinnä ihmissalakuljetuksen myötä paljon väkeä tuotettiin ja tuli Eurooppaan. Taisin sitä silloin kutsua hallitsemattomaksi kansainvaellukseksi ja tämä on nyt sitten toinen aalto, Niinistö kommentoi Ylelle.

Ohisalon mukaan aallot ja virrat ovat luonnontieteellisiä termejä. Sen sijaan pakolaiset lähtevät liikkeelle ihmisten toiminnan vuoksi.

– Sen takia tietysti ihmisten täytyisi löytää myös ratkaisut näihin. Usein taustalla on politiikkaa ja politiikalla myös ne ratkaisut täytyy löytää. Luonnonlait eivät tässä ole ehkä se, mikä ihmisiä ajaa.

Vuonna 2015 pakolaisia tuli Eurooppaan yli 1,2 miljoonaa. Onko nyt odotettavissa samanlaisia määriä?

– Meidän viranomaisilla ei ole tällaista tietoa.

”Parhaillaan selvitetään mitä tällainen humanitäärinen apu voisi olla.”

Ohisalon mukaan Syyriasta Turkin kautta Kreikan rajalle matkaavia ihmisiä ajaa humanitaarinen kriisi. Hän on samoilla linjoilla ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) kanssa, joka piti mahdollisena, että Kreikan rajalla puhjenneessa kriisissä olisi kyse Turkin hybridivaikuttamisesta.

Suomi päätti viime viikolla ottaa 175 heikossa asemassa olevaa alaikäistä. Muita päätöksiä ei Ohisalon mukaan ole tehty.

Suomalaisia asiantuntijoita on tukemassa Kreikkaa muun muassa Euroopan rajaturvallisuusviraston Frontexin operaatiossa.

– Siellä on 7-14 ihmistä. 30 on se pooli, johon meiltä on varautuminen.

Lisäksi vajaat 10 suomalaista on Europolin ja eurooppalaisen turvapaikkavirasto EASOn operaatioissa.

– Myös eurooppalainen pelastuspalvelumekanismi on tällainen, jonka kautta Kreikka on pyytänyt Suomelta tukea. Parhaillaan selvitetään mitä tällainen humanitäärinen apu voisi olla. Puhutaanko teltoista, patjoista ja suojista mitä siellä pakolaisleirillä tarvittaisiin, Ohisalo sanoo.