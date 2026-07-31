Ulkomaat
31.7.2026 11:33 ・ Päivitetty: 31.7.2026 11:33
Sisäministeri Rantanen: Kaikkien Euroopan maiden tuettava Melonin esitystä
Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) on ottanut viestipalvelu X:ssä kantaa siirtolaisten ryntäykseen Marokosta Espanjaan.
Ministerin mukaan sellaiset maat, jotka eivät täytä velvollisuuttaan suojata Schengen-alueen ulkorajaa, eivät voi olla Schengenin jäseniä.
Rantasen mukaan kaikkien Euroopan maiden tulee tukea Italian pääministeri Giorgia Melonin esitystä.
Meloni kannattaa Espanjan erottamista Schengen-alueesta siirtolaisryntäyksen vuoksi.
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