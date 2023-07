Sisäministeri Rantanen lupaa helpotusta Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen kriisiin – ”Parempi myöhään kuin ei milloinkaan”

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) kertoo olleensa jo pidempään tietoinen Itä-Uudenmaan poliisin resurssipulasta. Aihe nousi esiin tiistaina, kun Helsingin Sanomat julkisti Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen Poliisihallitukselle toukokuussa toimittaman ”hätähuudon”. Simo Alastalo Demokraatti

”Kansalaisten kohtuullinen yhdenvertaisuus valtakunnallisesti ei toteudu Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueen osalta,” asiakirjassa muun muassa todetaan HS:n mukaan. Laitos on pyytänyt Poliisihallitukselta apua työtekijävajeen paikkaamiseen.

– Onhan tässä ollut jo vuosia tiedossa aika monenkin poliisilaitoksen ahdinko resurssiensa kanssa ja erityisesti rikostutkinnan puolella. Toki Itä-Uusimaa varsin haastavana ja nopeasti kasvaneena alueena on ollut ainakin itselläni tiedossa, poliisitaustainen ministeri Rantanen toteaa Demokraatille.

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen vastuualueella asuu yli 580 000 ihmistä.

– Väestöpohja on kasvanut hirveän nopeasti ja Itä-Uudenmaan laitoksella on ollut jo pitkään aika pitkiä juttujonoja. Haaste on ollut jo vuosikaudet se, että pitkäjänteinen suunnittelu on ollut poliisin lähtökohtaisen rahoitusvajeen takia vaikeaa.

Rantasen mukaan ongelmiin pyritään vastaamaan Orpon hallituksen ohjelmassa, jossa ollaan muun muassa nostamassa poliisien määrä 8000 hallituskauden loppuun mennessä.

TULEEKO tämä vastaus riittävän nopeasti?

– Ei se varmaan tule, kun ongelmia on, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Sen tiedon varassa mitä poliisihallituksesta olen saanut, niin heilläkin on samaan aikaan harkinnassa resurssijaon uudelleen katsominen, että menevätkö ne oikein.

Mitä tämä uudelleen jakaminen käytännössä tarkoittaisi, olisiko se resurssien siirtämistä alueilta, joilla tilanne ei ole aivan näin täpärä?

– En tiedä onko Suomessa sellaisia alueita, missä tilanne ei ole täpärä. Ymmärrykseni mukaan oikeastaan kaikissa poliisiyksiköissä on sama tilanne eli niukkuudella eletään. Poliisihallitus saa ratkoa sen miten tämä tehdään.

Pitäisikö tässä olla huolissaan kansalaisten oikeusturvasta?

– Aina silloin, jos esimerkiksi rikostutkinnassa ei kyetä siihen suorituskykyyn kuin pitäisi, niin toki siitä tulee olla huolissaan. Mutta hallitusohjelma lähtee siitä, että poliisin resursseja parannetaan, henkilömäärää lisätään. Tätä voidaan taklata osittain sitä kautta, ja osittain pyritään tekemään muutoksia, joiden avulla resursseja käytetään siellä missä niitä tarvitaan.

– Meillä on hallitusohjelmassa muun muassa tarkoituksena selvittää esitutkintapakkoa, että voidaanko katsoa poliisin työajan menevän todella siihen mihin sen kuuluu mennä. Pyrimme turhan byrokratian vähentämiseen. Näistä paloista päästään varmasti eteenpäin ja tulevaisuus näyttää valoisammalta.

POLIISIN määrärahoja on koko ajan pitänyt nostaa, miten jatkuva rahapula saataisiin ratkaistuksi?

– Sehän riippuu täysin siitä miten kansalaiset elävät ja ovat kunnolla, ettei poliisia tarvittaisi joka paikassa. Tuskin siihen yhtä patenttiratkaisua on. Luulen, että tilanteen rauhoittumiseen tarvitaan useampia erilaisia toimia, jotka liittyvät prosesseihin, byrokratiaan ja resursseihin. On hyvä muistaa, että poliisille on tullut vuosien varrella lisää tehtäviä ja toimintaympäristö muuttunut.

– Poliisin resurssit ja poliisin tarpeet on varsin hyvin huomioitu ja nostettu esiin hallitusohjelmassa. Poliisin merkitys suomalaiselle yhteiskunnalle on suuri ja se tunnistetaan mielestäni hyvin.