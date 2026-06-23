Sisäministeriön kansliapäällikkö: ilmapiiriongelmia ei ole sivuutettu

Sisäministeriön kansliapäällikkö Matti Sarasmaa ei tunnista, että ministeriön osastoilla tai yksiköissä olisi ilmapiiriongelmia laajemmin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ministeriön noin kymmenen työntekijän henkilöstö- ja oikeusyksikössä on havaittu haitallista kuormitusta sekä kokemuksia häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta. Asia selvisi Lupa- ja valvontaviraston työsuojelutarkastuskertomuksesta.

Sarasmaa kiistää Ylen haastattelemien työntekijöiden väitteet siitä, että ministeriön johto toistuvasti sivuuttaisi ilmapiiriongelmia.

Sarasmaan mukaan viime vuosien työilmapiirikyselyjen tulokset ovat ministeriössä joiltain osin antaneet aihetta esimerkiksi puuttua asioihin johtamisessa ja tehostaa tiedonkulkua. Myös työn kuormittavuus on tullut kyselyissä aiemminkin esille.

- Hallituskausi on sisäministeriössä ollut todella työteliäs, Sarasmaa sanoo STT:lle.

SARASMAAN mukaan yksikön ongelmat ovat virkakunnan sisäinen asia, mutta myös sisäministeri Mari Rantanen (ps.) on niistä tietoinen.

Ilmi tulleista ongelmista häirinnän tai epäasiallisen kohtelun kokemukset ovat Sarasmaan mukaan luonnollisesti ne vakavimmat.

Sarasmaan mukaan työntekijät eivät ole tehneet virallisia ilmoituksia, vaan henkilöstö- ja oikeusyksikön ongelmat tulivat esiin henkilöstöjärjestön ilmoituksella Lupa- ja valvontavirastoon.

Työntekijät ovat vaihtuneet tiuhaan tahtiin yksikössä viime vuosina. Ongelmien juurisyy tai alkamisajankohta ei Sarasmaan mukaan ole ainakaan hänellä vielä tiedossa.

- Asiassa on viitattu myös vahvaan lähtövaihtuvuuteen, mikä ei hetkessä synny. Henkilöstön edustajat toivat asian minulle esiin viime vuoden loppupuolella, ja asiasta on käyty sen jälkeen keskusteluja sekä yritetty päästä eteenpäin sisäisesti ministeriössä.

HALLINTO- ja kehittämisosastolle, johon kuuluu myös henkilöstö- ja oikeusyksikkö, tehdään kesän aikana jo ennalta suunniteltu työterveyden työpaikkaselvitys. Tulosten pohjalta ja työsuojeluviranomaisen velvoittamana kuormitustekijöiden hillitsemiseen ryhdytään syyskuun loppuun mennessä.

Häirinnän kokemusten ja niiden ilmoittamiskynnyksen osalta ministeriötä velvoitetaan ryhtymään toimenpiteisiin kevääseen mennessä. Sarasmaan mukaan asiasta tilataan todennäköisesti ulkopuolinen selvitys.

- Nyt pitää kaivaa esille, mitä kokemukset tarkoittavat, missä yhteyksissä niitä on ja huolehtia, että asiat tulevat ministeriössä kuntoon, Sarasmaa sanoo.

Laur Forsén / STT