Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

22.6.2026 10:29 ・ Päivitetty: 22.6.2026 10:29

Sisäministeriössä työturvallisuus- ja ilmapiiriongelmia: Ylikuormitusta, häirintää ja suurta vaihtuvuutta

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN
Sisäministeriön rakennus Helsingissä kuvattuna 25. maaliskuuta 2021.

Sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosaston henkilöstö- ja oikeusyksikössä on havaittu merkittäviä puutteita työturvallisuudessa. Asia selviää Lupa- ja valvontaviraston työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomuksesta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Noin kymmenen työntekijän yksikössä on havaittu haitallista kuormitusta sekä kokemuksia häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta. Työsuojelun tarkastuksessa tunnistettiin kuormitustekijöitä, kuten työn määrä ja työtahti sekä työn keskeytykset.

Sisäministeriö on aiemmin viestinyt, että työsuojelutarkastus ei liity ministeriön poliittiseen johtoon eli sisäministeri Mari Rantaseen (ps.).

TARKASTUS tehtiin toukokuussa, ja kesän aikana työpaikalla tehdään työterveyden työpaikkaselvitys. Tämän pohjalta sisäministeriötä velvoitetaan poistamaan haitallisia kuormitustekijöitä tai tekemään jotain niiden aiheuttaman vaaran välttämiseksi tai vähentämiseksi.

Tarkastuskertomuksessa kuvaillaan, että työnantajan on ollut vaikea puuttua kokemuksiin häirinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta, sillä työntekijät eivät ole tehneet virallisia työsuojeluilmoituksia. Työntekijöiden mukaan epäkohtia ei ole haluttu tai uskallettu tuoda julki mahdollisten kielteisten seurausten pelossa.

Tarkastaja Annika Nyman-Koskisen mukaan työnantaja ei ole varmistanut riittäviä edellytyksiä sille, että työntekijät uskaltavat ilmoittaa kokemastaan häirinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta työpaikalla. Sisäministeriötä velvoitetaankin nyt tekemään myös häirinnän osalta selvitystä ja ryhtymään sen pohjalta toimenpiteisiin kevääseen mennessä.

YLEN tietojen mukaan tarkastus tehtiin sisäministeriön työsuojeluvaltuutettujen valvontapyynnön perusteella. Valvontapyynnössä useat entiset ja nykyiset työntekijät kertovat kokemistaan epäkohdista, kuten ilmapiiriongelmista ja työpaikkakiusaamisesta.

Lisää aiheesta

Yle: Sisäministeriöön työsuojelutarkastus, syynä ilmapiiripulmat

Ylen haastattelemat sisäministeriön toisissa yksiköissä työskennelleet työntekijät kertovat, että ministeriön johto on toistuvasti sivuuttanut ilmapiiriongelmat.

Ylen nimettömänä puhuneet haastateltavat arvioivat, että tarkastuskertomuksessa kuvatut ongelmat ulottuvat laajalle, sillä henkilöstö- ja oikeusyksikkö käsittelee koko ministeriön työsuhdeasioita.

Ylen selvittämien tietojen mukaan vuosien 2024-2026 aikana koko noin 270 työntekijän sisäministeriöstä on lähtenyt yli sata työntekijää. Noin kymmenen työntekijän henkilöstö- ja oikeusyksiköstä on eronnut tai lähtenyt esimerkiksi virkavapaalle tällä aikavälillä noin kymmenen työntekijää.

STT/Laur Forsén

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Työmarkkinat

3.6.2026 09:01

Yle: Sisäministeriöön työsuojelutarkastus, syynä ilmapiiripulmat

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Minna Tawast

Teatteri ja Tanssi
18.6.2026
Arvio: Missä kuljimme ja mikä meitä sinne kuljetti – Ryhmäteatterin näytelmä muistuttaa, että historia on meissä nyt elävissä
Lue lisää

Marja Luumi

Politiikka
21.6.2026
Suvi-Anne Siimes: Vasemmistoliitto kasvoi lähtöni jälkeen oikeaan suuntaan – ”Tunnen siitä puhdasta iloa”
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU