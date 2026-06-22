Sisäministeriössä työturvallisuus- ja ilmapiiriongelmia: Ylikuormitusta, häirintää ja suurta vaihtuvuutta

Sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosaston henkilöstö- ja oikeusyksikössä on havaittu merkittäviä puutteita työturvallisuudessa. Asia selviää Lupa- ja valvontaviraston työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomuksesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Noin kymmenen työntekijän yksikössä on havaittu haitallista kuormitusta sekä kokemuksia häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta. Työsuojelun tarkastuksessa tunnistettiin kuormitustekijöitä, kuten työn määrä ja työtahti sekä työn keskeytykset.

Sisäministeriö on aiemmin viestinyt, että työsuojelutarkastus ei liity ministeriön poliittiseen johtoon eli sisäministeri Mari Rantaseen (ps.).

TARKASTUS tehtiin toukokuussa, ja kesän aikana työpaikalla tehdään työterveyden työpaikkaselvitys. Tämän pohjalta sisäministeriötä velvoitetaan poistamaan haitallisia kuormitustekijöitä tai tekemään jotain niiden aiheuttaman vaaran välttämiseksi tai vähentämiseksi.

Tarkastuskertomuksessa kuvaillaan, että työnantajan on ollut vaikea puuttua kokemuksiin häirinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta, sillä työntekijät eivät ole tehneet virallisia työsuojeluilmoituksia. Työntekijöiden mukaan epäkohtia ei ole haluttu tai uskallettu tuoda julki mahdollisten kielteisten seurausten pelossa.

Tarkastaja Annika Nyman-Koskisen mukaan työnantaja ei ole varmistanut riittäviä edellytyksiä sille, että työntekijät uskaltavat ilmoittaa kokemastaan häirinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta työpaikalla. Sisäministeriötä velvoitetaankin nyt tekemään myös häirinnän osalta selvitystä ja ryhtymään sen pohjalta toimenpiteisiin kevääseen mennessä.

YLEN tietojen mukaan tarkastus tehtiin sisäministeriön työsuojeluvaltuutettujen valvontapyynnön perusteella. Valvontapyynnössä useat entiset ja nykyiset työntekijät kertovat kokemistaan epäkohdista, kuten ilmapiiriongelmista ja työpaikkakiusaamisesta. Lisää aiheesta Yle: Sisäministeriöön työsuojelutarkastus, syynä ilmapiiripulmat

Ylen haastattelemat sisäministeriön toisissa yksiköissä työskennelleet työntekijät kertovat, että ministeriön johto on toistuvasti sivuuttanut ilmapiiriongelmat.

Ylen nimettömänä puhuneet haastateltavat arvioivat, että tarkastuskertomuksessa kuvatut ongelmat ulottuvat laajalle, sillä henkilöstö- ja oikeusyksikkö käsittelee koko ministeriön työsuhdeasioita.

Ylen selvittämien tietojen mukaan vuosien 2024-2026 aikana koko noin 270 työntekijän sisäministeriöstä on lähtenyt yli sata työntekijää. Noin kymmenen työntekijän henkilöstö- ja oikeusyksiköstä on eronnut tai lähtenyt esimerkiksi virkavapaalle tällä aikavälillä noin kymmenen työntekijää.

STT/Laur Forsén