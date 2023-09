”Sitä pitää kysyä supolta” – Purra vaitonainen kaatuneista nimityksistä

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra sanoo, ettei hänellä ole kommentoitavaa kahteen lyhyen ajan sisällä kaatuneeseen ministerien esikuntanimitykseen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Sitä pitää kysyä supolta (suojelupoliisilta). Ei minulla tai meillä ole näihin prosesseihin mitään sanottavaa, eivätkä ne ole minun työpöydälläni, hän sanoi eduskunnassa toimittajille.

Iltalehti uutisoi tänään, että liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen (ps.) esittämä valtiosihteerinimitys kaatui suojelupoliisin tekemään turvallisuusselvitykseen. Ranne olisi Iltalehden tietojen mukaan halunnut nimittää valtiosihteerikseen eduskunta-avustajansa Kari Ilkkalan.

Elokuussa Iltalehti kertoi, että Purran mediasuhteista vastaavan erityisavustajan nimitys kaatui niin ikään suojelupoliisin turvallisuusselvitykseen. Iltalehden mukaan nimityksen esteenä oli tehtävään esitetyn Jari Kuikanmäen pitkäaikainen avopuoliso, joka on syntynyt Kiinassa ja jolla on yhä perhettä maassa.

Purralta kysyttiin, kieliikö tämä ongelmista valittavien henkilöiden taustojen tarkistamisessa etukäteen, kun näin pääsee käymään kahden henkilön kohdalla peräkkäin.

- Jos katsoo näitä henkilöitä, toinen on toiminut eduskunta-avustajana, ja hänelle on turvaselvitys täällä päässä tehty, toki pienimuotoisempi. Toisen kohdalla se, mitä julkisuudessa on kerrottu taustoista tai mitä hän itse on kertonut, niin eihän tällaisia asioita työhaastattelussa saa edes kysyä, hän totesi.

Ranne ei kommentoinut asiaa STT:lle.