”Sitä saa mitä tilaa” – Teollisuusliitosta kuittia vertailulle ”naapurien autojen ikkunoiden rikkomiseen”

Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen ei allekirjoita Teknologiateollisuuden väitettä, että SAK:laisten liittojen ensi viikolla alkavat työtaistelutoimet kohdistuisivat ”ulkopuoliseen tahoon”. Marja Luumi Demokraatti

Teollisuusliitto ilmoitti tänään aloittavansa vuorokauden lakot 19 työpaikalla Lapin ja Oulun vaalipiirien alueella ensi tiistaina. SAK:laiset liitot ovat suunnitelleet lakkoja ympäri Suomen seuraaviksi viikoiksi.

Turja Lehtonen uskoo, että näiden ensimmäisenä valittujen yritysten johtohenkilöillä on valtaa vaikuttaa siihen, miten elinkeinoelämä tekee ratkaisujaan laveamminkin.

– Toivottavasti nämä painostustoimet pistävät yritysten toimivat johdot ottamaan yhteyttä elinkeinoelämän päättäjiin, ja luomaan tätä kautta painetta, että edes jonkinlainen neuvotteluprosessi saataisiin käyntiin, Lehtonen toteaa Demokraatille.

Yhteiset neuvottelut olisivat hänen mielestään tarpeen erityisesti työttömyysturvaan liittyvien hallituksen suunnitelmien takia.

Teollisuusliiton laskelmien mukaan kaikkiaan tulevien työtaistelujen piirissä on noin 10 000 liittoon kuuluvaa työntekijää. Turja toteaa, että ne eivät ole mitään pieniä nyrkkipajoja.

Myös muun muassa STTK:lainen toimihenkilöitä edustava Ammattiliitto Pro on ilmoittanut käynnistävänsä työtaistelut samoissa työpaikoissa kuin Teollisuusliittokin.

– Totta kai me olemme koordinoineet toimia yhdessä liittojen kanssa, joiden työntekijöitä näissä kohdeyrityksissä on. Pyrimme siihen, että ulosmarssit tapahtuvat samaan aikaan.Usein uutisoidaan, että ”SAK tekee sitä ja tätä”. On hyvä huomata, että protesteissa on mukana laajasti myös STTK:laisia liittoja.

TEKNOLOGIATEOLLISUUS kertoi tänään mediatilaisuudessa talousnäkymistään ja samalla myös SAK:n tuleviin vuorokauden mittaisiin lakkoihin. Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi totesi, että poliittiset työtaistelut kohdistuvat nyt ”ikään kuin ulkopuoliseen tahoon”.

– Vähän samalla tavalla kuin että jos on tyytymätön nopeusrajoituksiin, sitten mennään parkkipaikalla rikkomaan naapurissa olevan auton ikkunoita, kohdistuu täysin ulkopuoliseen tahoon.

Siinä mielessä hänen mielestään Teknologiateollisuus työnantajana tai tes-osapuolena ei ole tässä neuvotteluosapuolena millään tavalla.

Lehtonen sanoo suoraan, ettei ole Ruohoniemen kanssa ollenkaan samaa mieltä.

– Hän tietää, että elinkeinoelämän järjestöt yhdessä Suomen Yrittäjien ja Keskuskauppakamarin kanssa ovat vastuussa siitä, että hallitus vie työelämän heikennyksiä eteenpäin.

Lehtosen mukaan on selvää, että nämä yritykset joutuvat kärsimään, joiden edunvalvontajärjestöt ovat tällaisia hallitusohjelman uudistuksia käyneet allekirjoittamassa.

– Missään tapauksessa tässä ei olla ulkopuolisiin osoittamassa toimia.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n johtaja Ilkka Oksala hämmästeli aiemmin tällä viikolla samaa asiaa kuin Ruohoniemikin.

– Vastasin X:ssä, että ”sitä saa mitä tilaa”. Tässä on selkeä syy ja seuraus, Lehtonen huomauttaa, kun elinkeinoelämä on itse ollut haluamassa heikennyksiä työntekijöiden asemaan.

HELSINGIN Sanomat kertoi eilen, että palkansaajakeskusjärjestö SAK olisi valmistelemassa omaa yleislakkoaan helmikuussa. Onko Teollisuusliitossa mitään tietoa tällaisista suunnitelmista, onko tässä mitään perää?

– Olen SAK:n hallituksen jäsen, ja minulla ei ole tietoa siitä, että meillä olisi valmisteilla tällaista, Turja Lehtonen toteaa.

Hän kuittaa väitteen Helsingin Sanomien spekulaatioksi eikä ota asiaan sen enempää kantaa.

– Meillä on nyt tällä viikolla päätetty nämä tulevat toimet, joilla pyrimme saamaan neuvotteluportin auki. Katsotaan sitten, mitä pitää tehdä, jos näin ei tapahdu.