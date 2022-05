”Siviilien olot tehtaassa ovat helvetilliset” – YK:n evakuoimisoperaation onnistuminen näytti epävarmalta

YK:n saattueen piti perjantaina jatkaa siviilien evakuointia Azovstalin tehdasalueelta Ukrainan Mariupolissa, jossa alueen viimeiset ukrainalaispuolustajat vielä jatkavat vastarintaa Venäjän hyökkäystä vastaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Saattueen pääsy liikkeelle näytti kuitenkin perjantai-iltana epävarmalta.

Arvio on, että Azovstalin tunneleissa on loukossa vielä noin 200 siviiliä, joukossa myös lapsia. YK on kuvannut siviilien oloja tehtaassa ”helvetillisiksi”.

Azovstalin tehtaan puolustusta johtava Azovin rykmentti syytti perjantaina Venäjän joukkoja siviilejä evakuoimaan lähteneen ajoneuvon tulittamisesta. Panssarintorjunta-aseella tehdyssä iskussa kuoli yksi Ukrainan taistelija ja kuusi haavoittui, Azovin rykmentti kertoi Telegram-kanavallaan.

Venäjä oli aiemmin ilmoittanut aloittavansa tehtaan luona torstaista lähtien tulitauon, joka olisi voimassa kolme päivää päiväsaikaan. Azovin rykmentin mukaan Venäjä ei ole noudattanut lupaustaan.

YK-johtoisissa aiemmissa operaatioissa on onnistuttu evakuoimaan Mariupolista yhteensä lähes 500 siviiliä. Tiedossa ei ole, kuinka iso osa tästä määrästä on Azovstalista pelastettuja.

Venäjän toistuvat yritykset saada haltuunsa Azovstal ja siten viimeistellä Mariupolin valloitus johtuvat todennäköisesti presidentti Vladimir Putinin halusta saavuttaa Ukrainassa symbolinen voitto ennen 9. toukokuuta vietettävää voitonpäivää, Britannian tiedustelutietopäivityksessä arvioidaan. Venäjä on kiistänyt aikovansa järjestää Mariupolissa voitonpäivänjuhlintaa.

”Minut valittiin Ukrainan, ei mini-Ukrainan presidentiksi.”

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi puheessa Chatham House -ajatuspajalle, että Mariupol ei voi kaatua, koska kaupunki on jo tuhottu.

- Mariupolia kidutetaan hengiltä, Zelenskyi sanoi Guardianin mukaan.

Zelenskyi sanoi, etteivät diplomaattiset yhteydet Venäjän kanssa ole katkenneet täysin, mutta Venäjän pitää vetäytyä pois valtaamiltaan alueilta jotta rauhanneuvottelut voisivat onnistua.

- Minut valittiin Ukrainan, ei mini-Ukrainan presidentiksi, Zelenskyi sanoi.

Hän sanoi, ettei voi sallia Ukrainan menettävän 11:tä miljoonaa asukasta aluemenetysten ja pakolaisaallon seurauksena.

Venäjä-mielisillä separatistialueilla Kaakkois-Ukrainassa on vaihdettu ukrainan- ja englanninkielisiä Mariupol-liikennekylttejä venäjänkielisiin.

Itsenäiseksi julistautuneen Donetskin niin sanotun kansantasavallan johtajan Denis Pushilinin mukaan paikalliset halusivat nähdä todisteita siitä, että Venäjä on tullut jäädäkseen ikuisesti.

USA: Emme olleet osallisia Ukrainan päätökseen iskeä alukseen.

Ukrainan on väitetty saaneen Yhdysvalloilta tiedustelutietoa huhtikuussa uponneen venäläisen ohjusristeilijä Moskvan sijainnista, kertoi uutiskanava NBC News.

Saatuaan aluksen sijaintitiedot Ukraina iski alukseen kahdella meritorjuntaohjuksella, mikä lopulta johti Moskvan uppoamiseen.

Yhdysvallat kiisti kuitenkin jakaneensa Ukrainalle tällaista tiedustelutietoa.

- Emme olleet osallisia Ukrainan päätökseen iskeä alukseen. Ukrainalla on oma tiedustelukapasiteettinsa seurata Venäjän laivaston aluksia, Pentagonin tiedottaja John Kirby sanoi.