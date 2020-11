Skinnari: Suomalaiset kokevat, että kehitysyhteistyöllä Suomi voi vaikuttaa erityisesti maailman vakauteen

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) ja Taloustutkimuksen tutkimus- ja asiakkuusjohtaja Juho Rahkonen esittelivät tänään ulkoministeriön tiedotustilaisuudessa kehitysyhteistyötä koskevan mielipidetiedustelun tuloksia. Johannes Ijäs Demokraatti

Skinnari toteaa, että Suomessa kehitysyhteistyön tuki yhteiskunnassa on edelleen erittäin vahvaa.

– Kehitysyhteistyötä tärkeänä tai erittäin tärkeänä pitävien osuus on jonkin verran laskenut viime vuoden huipputasosta, jolloin 89 % vastaajista piti kehitysyhteistyötä tärkeänä tai erittäin tärkeänä. On merkittävää, että neljä viidestä suomalaisesta edelleen ajattelee näin.

Mielipidekyselyn perusteella lähes 20% suomalaisista kokee kehitysyhteistyöllä olevan koronapandemian vuoksi entistäkin suuremman roolin, mutta toisaalta saman verran suomalaisista kokee pandemian vaikuttaneen kielteisesti kehitysyhteistyöhön suhtautumiseen.

”Maailmalla meidät tunnetaan koulutuksesta.”

Valtaosa kyselyyn osallistuneista (85%) pitää globaalin eriarvoisuuden poistamista tärkeänä tai erittäin tärkeänä, ja että erityisesti nuoret (90%) ajattelevat näin. Eriarvoisuuden vähentäminen, yhdessä korruption vähentämisen ja yhteiskunnallisen kehityksen tuen kanssa on myös kuluneen kolmen vuoden aikana vahvistanut kannatustaan.

– Kyselyn perusteella suomalaiset kannattavat vahvasti koulutuksen, osaamisen ja ammattitaidon tukemista kehitysyhteistyön keinoin. Selkeä enemmistö suomalaisista kokee nämä teemoina, joissa Suomella olisi eniten annettavaa kehitysyhteistyössään. Ajatus Suomesta kokoaan isompana toimijana koulutussektorilla onkin Suomen kehitysyhteistyön keskiössä, Skinnari toteaa.

– Maailmalla meidät tunnetaan koulutuksesta. Myös kansainvälisesti meiltä odotetaan vahvempia panostuksia koulutukseen.

Koulutus on nostettu hallitusohjelmassa kehityspolitiikan painopisteisiin.

– Meillä on maailman parhaat opettajat. Ulkoministeriö vahvistaa yhteistyötä Opetushallituksen kanssa, jotta voimme parhaiten hyödyntää suomalaista osaamista opetusalan kehitysyhteistyössä. Koulutuksen lisäksi myös naisten ja etenkin tyttöjen auttamista pidetään tärkeänä, mikä on toinen Suomen kehitysyhteistyön kärkiteema.

”Halvinta konfliktin estoa on demokratian ja hyvän hallinnon vahvistaminen.”

Skinnarin mukaan suomalaiset kokevat, että kehitysyhteistyöllä Suomi voi vaikuttaa erityisesti maailman vakauteen ehkäisemällä konflikteja ja pakolaisuutta.

– Väkivaltaiset konfliktit ja hauraat valtiot ovat todellakin aikamme keskeinen globaali kehityshaaste. Ja kestävää rauhaa voi rakentaa vain puuttumalla konfliktien taustalla vaikuttaviin poliittisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin ongelmiin.

– Suomi korostaa rauhaa ja konfliktin estoa ulkopolitiikassaan. Halvinta konfliktin estoa on demokratian ja hyvän hallinnon vahvistaminen, toiminta silloin, kun ei vielä olla konfliktissa. Demokratian vahvistaminen on se kivijalka, jolle voi rakentaa muita ulko- ja kehityspolitiikan tavoitteita.

Skinnarin mukaan humanitaarisen avun, kehitysyhteistyön ja rauhanrakentamisen toimilla luodaan edellytyksiä vakaudelle. Ajan kuluessa ja tilanteiden vakautuessa mahdollistuu muu toiminta, myös kauppa.

– Konfliktit muodostavat hyvin monimuotoisen vyyhdin, joihin tarvitaan koordinoitua kansainvälisen yhteisön tukea ja pitkäaikaista sitoutumista.

Suomalaiset arvostavat metsittämistä.

Ilmastonmuutos koettelee vakavimmin köyhimpiä maita.

– Ilmastotoimien osalta suomalaiset pitävät arvokkaimpana erityisesti metsittämiseen ja metsäkadon vähentämiseen, sekä vesihuoltoon ja sanitaatioon liittyvän työn, Skinnari kertoo.

YK:n maatalous- ja elintarvikejärjestön (FAO) ja Suomen yhteistyöllä on kannustettu kehittyviä maita analysoimaan metsiensä tilaa ja hiilimääriä sekä luomaan parempia metsäohjelmia.

– Metsien mittauksen sekä tulosten käsittelyn ja raportoinnin ilmaiset ohjelmistot ovat käytössä jo yli 50 maassa. Metsien ja niiden hiilimäärien muutokset ovat välttämätöntä tietoa yhtäältä metsäkadon sekä toisaalta metsittämisen ja metsien kunnostamisen vaikutusten arviointiin.

– Puhdas vesi ja sanitaatio ovat ihmisarvoisen elämän perusedellytyksiä. Suomi on korostanut hyviä vesihuoltopalveluita osana ihmisoikeuksia, joiden tulisi kulua kaikille. Edelleen ne puuttuvat liian monilta. Kaikkein köyhimpien maiden vesihuollon ja sanitaation parantaminen on ollut tärkeä osa Suomen kehitysyhteistyötä ja tämä työ on korostunut erityisesti tänä vuonna pandemian vuoksi, Skinnari sanoo.

Toimintamuodoista monenkeskinen yhteistyö ja myös EU:n kautta tapahtuva kehitysyhteistyö koettiin mielipidekyselyssä selkeästi tärkeimpänä.

Skinnarin mukaan monenkeskisillä järjestöillä ja rahoituslaitoksilla on merkittävä rooli kestävän kehityksen tukemiseksi kehittyvissä maissa.

– Kesäkuussa 2020 julkaistu Suomen monenkeskistä vaikuttamista laajasti tarkasteleva arviointi osoittaa, että Suomi on pystynyt vaikuttamaan merkittävästi monenkeskisten järjestöjen toimintaan ja edistämään itselleen tärkeitä teemoja globaalisti.

Ministeri Skinnari kiinnitti huomiota myös siihen, että yksityisen sektorin yhteistyötä erittäin tärkeänä pitävien osuus näyttäisi kasvaneen hieman kyselytutkimuksessa.

Skinnari korostaa, että kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi on ajettava loputkin siilot alas kaupan ja kehityksen yhteisvaikutusten tieltä ja saatava yksityinen sektori mukaan kestävän kehityksen talkoisiin.

– Kaiken kaikkiaan on hienoa huomata, että kehitysyhteistyön kannatus on poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta edelleen korkealla tasolla ja että Suomen kehityspolitiikka ja -yhteistyö suuntautuvat asioihin, joihin niiden myös suomalaisten mielestä tulisi kohdistua, Ville Skinnari summaa.

Koronauutisointi on haudannut kehityssyhteistyön tulokset.

Suomalaisten mielipiteitä kehitysyhteistyöstä selvitti Taloustutkimus Ulkoministeriön toimeksiannosta.

Kysely tehtiin henkilökohtaisten käyntihaastattelujen ja internethaastattelujen yhdistelmänä 16.9.−6.10.2020.

Vastaajamäärä on 1071. Virhemarginaali on ±3 prosenttiyksikköä 95 prosentin luotettavuustasolla.

Mielipidetiedustelun mukaan 78 prosenttia suomalaisista pitää kehitysyhteistyötä erittäin tai melko tärkeänä. Vahvinta kannatus on alle 25-vuotiaiden sekä korkeasti koulutettujen keskuudessa.

Kannatus on laskenut viime vuodesta, jolloin 89 prosenttia vastaajista piti kehitysyhteistyötä erittäin tai melko tärkeänä.

Yleensäkin kehitysyhteistyön kannatus on ollut hyvää silloin, kun Suomen ja maailman taloudessa on mennyt hyvin.

Juho Rahkonen summaa, että yleisesti ottaen koronavuoden 2020 tulokset eivät merkittävästi poikkea aikaisempien vuosien tutkimuksista. Tämä kuvastaa sitä, että kehitysyhteistyö nähdään pitkäjänteisenä toimintana.

Yksi mittari on mennyt kuitenkin selvästi huonompaan suuntaan. Nyt entistä harvempi suomalainen pitää

kehitysyhteistyötä tehokkaana ja tuloksellisena. Kun vielä viime vuonna selvästi yli puolet (64 prosenttia) arvioi

kehitysyhteistyön tulokselliseksi, nyt osuus on pudonnut alle puoleen (44 prosenttia).

Rahkosen mielestä selitystä voi hakea esimerkiksi siitä, että korona-asiat ovat haudanneet muut uutisaiheet paljolti alleen, ja siksi esimerkiksi Suomen kehitysyhteistyötä ja sen tuloksia ei ole juuri näkynyt uutisissa.