Skinnari tuoreesta selonteosta: ”Osuu kriittiseen hetkeen”

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) kertoi tiedotustilaisuudessaan kehityspolitiikan ylivaalikautisesta selonteosta, jonka valtioneuvosto tänään hyväksyi. Johannes Ijäs Demokraatti

Selonteko linjaa Suomen kehityspolitiikkaa vuosiksi eteenpäin. Sen valmisteluun on osallistunut kaikkia eduskuntapuolueita edustava parlamentaarinen seurantaryhmä.

Skinnarin mukaan tavoitteena on ollut muodostaa kehityspolitiikasta yhteinen kokonaisnäkemys, jota yhteiskunta voisi laajasti tukea.

– Selonteko perustuu vuoden 2019 hallitusohjelmaan, jossa todettiin, että laaditaan Suomelle kehityspolitiikan politiikkajohdonmukaisuutta ja vaikuttavuutta edistävät periaatteet, jotka ovat ylivaalikautiset, Skinnari taustoitti.

– Kuten hallitusohjelma toteaa, kehityspolitiikka on keskeinen osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Kehityspolitiikan perustana on Agenda 2030 ja päämääränä köyhyyden poistaminen ja eriarvoisuuden vähentäminen, Skinnari sanoi.

Agenda 2030 on YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma.

Skinnarin mukaan kaikkien maiden tulevaisuus on entistä riippuvaisempi kansainvälisen yhteisön kyvystä ratkaista yhdessä suuren mittakaavan kysymyksiä kuten ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden kato, luonnonvarojen kestävä käyttö konfliktien ennaltaehkäisy sekä tarve rauhantyölle.

– Kaiken kaikkiaan selonteon valmistuminen osuu kriittiseen hetkeen. Selviäminen koronapandemiasta on ydinkysymys maailmanlaajuisesti. Pandemia kurittaa suhteellisesti eniten köyhimpien maiden köyhimpiä kansalaisia. Eli kukaan ei ole turvassa, ennen kuin kaikki ovat turvassa. Osallistuminen ratkaisuhakuiseen kansainväliseen yhteistyöhön on Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan, mukaan lukien kehityspolitiikan, kulmakivi ja Suomen oma etu. Selonteko vahvistaa tätä tulokulmaa, Skinnari sanoi.

Tiedotustilaisuudessa ministeriltä kysyttiin selonteon vahvasta kytkennästä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja siitä, millaisia ajatuksia tähän nähden herättää esimerkiksi se, että perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on sanonut, että kehitysapumme pitää ajaa alas, kunnes maamme talous on ylijäämäinen.

– Selonteolla ja parlamentaarisella aidolla sitoumuksella haluamme viestittää sitä pitkäjänteisyyttä ja kehitysyhteistyön merkitystä maailmalle mutta etenkin myös Suomelle ja suomalaisille. Siksi hallitus haluaa korostaa pitkäjänteisyyttä ja ylivaalikautisuutta. On toki totta, että kaikki eduskuntapuolueet eivät ole samaa mieltä, mutta suuri enemmistö on sitä mieltä, että on oikein, että katsomme pitkäjänteisesti ja kannamme samalla osamme globaalista vastuusta, Skinnari vastasi.

– Mitä tulee ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja kehityspolitiikan suhteeseen, näkisin asian vieläkin laajemmin samalla myös kauppapolitiikan osalta. Eli kyllähän tämän päivän maailmassa kaikki politiikan lohkot kohtaavat ja on erittäin tärkeätä, että me näemme asioita kokonaisuuksina, Skinnari jatkoi.

Hän itse sanoi korostavansa ratkaisukeskeisyyttä.

– Me haemme ratkaisuja on kysymys sitten kehityspolitiikasta, kauppapolitiikasta tai ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Tosiasia on tässä maailmantilanteessa, että kun esimerkiksi YK:n turvaneuvostossa asiat ovat vaikeuksissa tai eivät ole edenneet, niin kehityspolitiikalla on pystytty viemään asioita eteenpäin, hakemaan yhteisiä näkemyksiä, tekemään yhteisiä tekoja, Skinnari totesi.

Selonteon painopisteitä ovat naisten ja tyttöjen oikeudet, kestävä talous ja säälliset työpaikat, koulutus, demokraattiset yhteiskunnat, sekä ilmasto ja luonnonvarat.

– Painopistealueet ovat osoittautunut relevanteiksi ja tehokkaiksi myös koronan kaltaisen pandemian juurisyihin vaikuttamisessa.

Skinnarin mukaan myös kaupan ja kehityksen yhteisvaikuttavuutta vahvistetaan. Sillä tuetaan samalla suomalaisen osaamisen eteenpäin menemistä maailmalla.

– Kaiken kaikkiaan meidän on ajettava loputkin siilot alas kaupan ja kehityksen yhteisvaikutusten tieltä ja saatava yksityinen sektori mukaan kestävän kehityksen talkoisiin.

Selonteossa on nostettu entistä vahvemmin esiin myös esimerkiksi koulutus sekä demokratia- ja oikeusvaltiotyö. Innovaatioiden roolia YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi on korostettu.

– Rahoituksen osalta todetaan hyvin selvästi se, että julkinen kehitysyhteistyörahoitus on vain osa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavaa rahoitusta. Yksityisen rahoituksen tarve on suuri – on välttämätöntä suunnata laajasti myös yksityistä rahoitusta ja investointeja kestävän kehityksen tueksi.

– Yksi selonteon keskeisistä linjauksista onkin kumppanuuksien korostaminen.

Kehysriihessä kehitysapukaan ei säästynyt leikkauksilta. Skinnarin mukaan hallitus on sitoutunut 0,7 %:n kehitysaputavoitteen saavuttamiseen bruttokansantulosta vuoteen 2030 mennessä, vaikka vuonna 2023 rahoitukseen tuleekin kuoppa.