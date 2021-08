Skinnari vienninedistämismatkalle Tokioon – seuraa myös paralympialaisissa suomalaisten suorituksia

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaakauppaministeri Ville Skinnari vierailee Japanissa 1.-5.9.2021. Matkallaan ministeri Skinnari osallistuu valtiojohdon edustajana Tokion paralympialaisiin sekä tapaa Japanin avainministereitä ja japanilaisten yritysten edustajia. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Seuraan paikan päällä suomalaisurheilijoiden kisasuorituksia paralympialaisissa. Vammaisten oikeuksien edistäminen on yksi Suomen kehityspolitiikan painopiste. Meillä on loistavat mahdollisuudet menestyä ja mitalitoivoja on useita. Suomella on paljon vammaisurheiluun liittyvää osaamista, jota haluamme edelleen kehittää ja laajentaa kansainvälisesti, ministeri Skinnari sanoo ulkoministeriön tiedotteessa.

Vierailun tavoitteena on myös syventää Suomen ja Japanin kaupallistaloudellisia suhteita ja teknologista yhteistyötä sekä edistää maidemme välisten lentoyhteyksien elpymistä pandemiasta mahdollisimman nopeasti.

– Japani on kolmanneksi suurin kauppakumppanimme Euroopan ulkopuolella. Suomi tunnetaan Japanissa hyvin ja maakuvamme Japanissa on erinomainen eli kysyntää ja potentiaalia kaupalle löytyy. Japanin panostukset suuriin yhteiskunnallisiin hankkeisiin, kuten digitalisaatioon ja vihreään siirtymään luovat uusia bisnesmahdollisuuksia. Suomella on paljon tarjottavaa Japanille ja Japanilla myös meille. On tärkeää pystyä palauttamaan maidemme välinen lentoliikenne mahdollisimman pian-

Ministeri Skinnarin matkaohjelmaan kuuluvat tapaamiset Japanin digitaalisesta muutoksesta vastaavan ministeri Takuya Hirain, ulkoministeri Toshimitsu Motegin ja liikenneasioista vastaavan ministeri Kazyuoshi Akaban kanssa.

Ministeri Hirain tapaamisen aiheena on keskustelu Japanin digitalisaatiotiekartasta ja uudesta digivirastosta sekä Suomen tarjoamista yhteistyömahdollisuuksista. Ministeri tapaa lisäksi Japanin paralympiakomitean ja Japanin parlamentin edustajia.

Ministeri osallistuu Tokiossa myös paralympiajoukkueelle järjestettävään etävastaanottoon Suomen suurlähetystön alueella sijaitsevasta Metsä-paviljongista. Paviljonki on 15 kuukauden mittainen vienninedistämisen projekti, jolla vahvistetaan kauppasuhteita Suomen ja Japanin välillä.