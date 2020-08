Skopjesta eilen Turkuun saapuneella lennolla todettiin 17 koronatartuntaa

Eilen Turkuun saapuneen lennon matkustajista 17:llä on todettu koronavirustartunta, kertoo Turun kaupunki.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kone lensi Pohjois-Makedonian Skopjesta, ja sen 127 matkustajasta testattiin yhteensä 113. Kaikki matkustajat asetettiin karanteeniin Turun kaupungin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksellä.

Skopjesta Turkuun saapuvilla lennoilla on aiemmin todettu tartuntoja 8.8., 11.8. ja 15.8. Tartuntojen kokonaismäärä, joita lennoilla on todettu, on 60.

Suomalaisviranomaiset ovat luokitelleet Pohjois-Makedonian korkean riskin maaksi koronatilanteen takia.