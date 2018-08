SKS toistaa Työttömän tarina -kirjoituskilpailun – presidentti Halonen palkintolautakunnan puheenjohtajana

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura toistaa 1990-luvun laman jälkeen tehdyn Työttömän tarina -kirjoituskilpailun. Kilpailua on järjestämässä myös apulaisprofessori Lena Näre.

Kilpailuraatia johtaa presidentti Tarja Halonen ja kirjoituksista on tarkoitus tehdä tutkimus.

Kirjoituksia kerätään 31.10.2018 saakka.

Palkintolautakuntaan kuuluvat presidentti Halosen ohella kirjailija Sirpa Kähkönen, emeritusprofessori Sakari Heikkinen, toimittaja Timo-Erkki Heino, apulaisprofessori Lena Näre ja arkistonjohtaja Outi Hupaniittu.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran verkkosivuilla muistutetaan, miten vuoden 2009 talouskriisin jälkeen työttömyys kasvoi Suomessa jälleen:

”Vaikka talouskasvu alkoi uudelleen, on työttömyyden vähentäminen osoittautunut vaikeaksi. Julkisuudessa on keskusteltu vilkkaasti työllistämisen keinoista, työttömien aktivoinnista ja kannustinloukkujen purkamisesta. Työttömien oma ääni on julkisessa keskustelussa jäänyt talouspoliittisen puheen varjoon.”

Kirjoittamisen apuna voit käyttää muun muassa seuraavia kysymyksiä:

Kerro, millaista on olla vailla työtä, jolla tulee toimeen. Kerro omista kokemuksistasi. Voit kertoa myös siitä, kuinka läheisen työttömyys sinuun vaikuttaa.

Kerro, miten jouduit työttömäksi ja miltä työn menettäminen tuntui. Mistä työttömäksi joutuminen mielestäsi johtuu?

SKS järjesti Työttömän tarina -kirjoituskilpailun ensi kerran vuonna 1993.

