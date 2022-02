Sodan raaka logiikka: Länsi katsoo vierestä kun Venäjä tuhoaa Ukrainaa

Paheksunta, pakotteet, oman puolustuksen vahvistaminen… Yhtä tyhjän kanssa. On sisuksia repivää edustaa länttä, joka vain katsoo vierestä, kun Venäjä tuhoaa ylivoimaisilla asevoimillaan Ukrainaa ja ukrainalaisia. Heikki Sihto Demokraatti

Suurvallan etuoikeus on käyttää väkivaltaa ja voimaa, jos muut suurvallat eivät tähän puutu. Euroopan unioni on sodassa hampaaton – kirjaimellisesti aseeton – ellei ainakin vielä tässä vaiheessa vaikutuksiltaan kevyitä vastatoimia otetan lukuun. Ja vastatoimissakin EU:ssa yksimielisyyden löytäminen on ollut vaikeaa, vaikka sotaa käydään Euroopassa.

Yhdysvallat on tehnyt selväksi oman roolinsa Ukrainan sodassa. Presidentti Joe Bidenin täsmensi viime yönä pitämässään puheessa niin sanottua ”punaista linjaa”, jota se ei ylitä. Yhdysvallat ei lähetä sotilaitaan Ukrainaan. Vain rahallista, materiaalista ja tiedustelutietoihin liittyvää apua. Hyvä sekin, mutta tällä lausunnolla myös Yhdysvallat kertoo olevansa tässä sodassa katsomossa.

Bidenin perustelu päätökselle oli karu. ”Kyseessä on maailmansota, jos amerikkalaiset ja venäläiset alkavat ampua toisiaan”, Biden sanoi.

Jo aiemmin Biden oli vakuuttanut, että Yhdysvallat kuitenkin kunnioittaa Naton perustamissopimuksen viidettä artiklaa, jonka mukaan Nato eli Yhdysvallat puolustaa jokaista liittouman jäsenmaata sotilaallista uhkaa vastaan.

Bidenin lausunto varmasti aiheuttaa syvällistä Nato-pohdintaa Suomessa. Suomi tai Ukraina ei ole Nato-maa. Todennäköisesti myös Suomi – monen maan kanssa tehdystä puolustusyhteistyöstä huolimatta – olisi yksin, jos Venäjä syystä tai toisesta päättäisi hyökätä Suomeen.

Päättäjien pohdintaa kiihdyttää myös suomalaisten näkemysten muutos Nato-kysymyksessä. Enemmistö suomalaisista kannatti tammikuussa Suomen hakemista sotilasliitto Naton jäseneksi, jos Venäjä aloittaa avoimen sodan Ukrainaa vastaan. Tämä kävi Ajatuspaja Toivon teettämästä kyselystä.

Suomessa moni on liittynyt kuoroon, joka syyttää päättäjiä siitä, että Nato-jäsenyyttä ei haettu ajoissa ja hakemus pitäisi laittaa heti ja nyt vireille. Jälkiviisaudesta ei tässä tilanteessa ole apua. Ja samalla voi myös pohtia, onko Nato-jäsenyyden mahdollinen hakeminen sen koko luokan asia, että sitä valmisteltaisiin julkisuudessa. Lopullisen päätöksen asiasta kuitenkin tekee eduskunta.

Tällä hetkellä maailmanpoliittinen tilanne näyttää siltä, että Suomi – ja myös Ruotsi – voivat rauhassa miettiä omia puolustuksellisia peliliikkeitään. Tässä yhteydessä kannattaa muistaa myös presidentti Sauli Niinistön eiliset sanat: ”Nyt sitten näemme sinänsä hyvin ymmärrettäviä nopeita kommentteja siitä, että hakemus tänään ja jäsenyys huomenna. Nämä tunneilmaisut ovat hyvin ymmärrettäviä, mutta eivät sitten oikein reaalimaailmassa tietenkään voi toimia”.