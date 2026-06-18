Sofia Virralta suorat sanat Orpolle: ”Se ei ole johtamista, se on perässä juoksemista”

Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.) ei nauti vihreiden luottamusta, toteaa vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta. Demokraatti Demokraatti

Virran mukaan vihreiden suhtautumisessa Rydmaniin ei ole tapahtunut muutosta: luottamusta hänen toimintaansa sosiaali- ja terveysministerinä ei ole puolueessa koskaan ollutkaan.

Vihreät esitti SDP:n ja vasemmistoliiton kanssa Rydmanille epäluottamusta kaksi vuotta sitten. Hän toimi tuolloin elinkeinoministerinä.

VASEMMISTOLIITTO kertoi perjantaina uhkaavansa Rydmania uudella epäluottamuslauseella eduskunnan maanantain täysistunnossa, jos hallitus ei muuta tai ota takaisin valmisteluun Rydmanin tällä viikolla esittelemiä sosiaali- ja terveysjärjestöjen STEA-avustusten kriteerejä.

– Jos luottamusäänestys tulee, minä en tietenkään ministeri Rydmanin puolesta tule äänestämään. Siinä ei ole uutista. Uskon, että suomalaisia kiinnostaa eniten se, mitä tekee pääministeri, mitä tekevät kokoomuslaiset ja rkp:n ministerit ja edustajat. Aikovatko nämä Rydmanin toimia hallituspuolueiden riveistä kritisoineet edustajat silti äänestää Rydmanin luottamuksen puolesta, Virta kysyy tiedotteessaan.

VIRRAN mukaan Rydmanin STEA-avustuslinjauksissa ei ole kyse vain yhdestä ministeristä, vaan hallituksessa toistuvasta kuviosta.

– Se, että Rydman ilmoitti kansallisesti merkittävistä avustuskriteereistä omalla päätöksellään ja kieltäytyi viemästä niitä hallituksen yhteiseen käsittelyyn, ei ole yksittäisen ministerin erehdys. Se on oire siitä, ettei pääministeri pidä hallitustaan kasassa. Orpo ei saa perussuomalaisia ministereitään kuriin, vaan joutuu yhä uudelleen puuttumaan heidän irtiottoihinsa vasta sitten, kun asia on jo räjähtänyt julkisuudessa. Se ei ole johtamista, se on perässä juoksemista.

RYDMAN on toistuvasti ilmoittanut, ettei avustuskriteerejä käsitellä hallituksen yhteisissä kokoonpanoissa, vaan hänen linjauksensa pitävät. Virta huomuttaa, että Orpo ilmoitti ottavansa asian hallituksen yhteiseen käsittelyyn vasta sen jälkeen, kun kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen ja RKP:n Anders Adlercreutz olivat julkisesti tyrmänneet Rydmanin menettelyn.

– Sama ministeri nostettiin aikanaan hallitukseen edellisen kurikriisin jäljiltä, kun Vilhelm Junnila joutui eroamaan. Senkin jälkeen pääministeri on toistuvasti joutunut selittelemään ministeriensä ulostuloja ja reagoimaan niihin vasta julkisuuden pakottamana. Kun pääministeri puuttuu asioihin vasta painostettuna, hän ei johda hallitusta vaan hallitus johtaa häntä, toteaa Virta.