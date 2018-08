Soini kirjoittaa blogissaan ”toimittaja Tollo Hilpasta” – päätös uran jatkosta voi venyä pitkään

Sinisten kansanedustaja, ulkoministeri Timo Soini kirjoittaa blogissaan Tollo Hilpasta. Ilmeisesti argumentaatio liittyy hänen ympärillä pyörivään aborttikeskusteluun. Omaa toimintaansa, jota Soini on joutunut selvittämään myös oikeuskanslerille, hän on puolustanut vedoten uskonnonvapauteen.

– Hillotolppa on taattua Soinin tuotantoa. Jos sen käytöstä saisi rojaltit kuten soivasta musasta radiossa ei tarvitsisi politiikan jälkeen miettiä XXL-mallin hommia. Tollo Hilppa on taas käsitykseni mukaan Lex Lindström Jarin mainio muunnos asiasta. Tollo Hilppa -toimittaja on taas henkilö, jonka pitäisi kaiken järjen mukaan puolustaa sanan-, mielipiteen- ja uskonnonvapautta viimeiseen asti, Soini kirjoittaa.

– Mitä me pelkäämme, sen me joudumme kohtaamaan, hän jatkaa.

Hän kirjoittaa myös sinisen ministeriryhmän perjantaisen Turun kokouksen tunnelmista.

– Omasta ehdokkuudesta en sano yhtään mitään. Ei Siniset minun varassani ole. Se elää, jos on elinvoimainen, hän sanoo.

– Olen ensi keväänä 57 vuotta. Sen ikäisenä Veikko Vennamo johdatti SMP: n suureen vaalivoittoon. Vennamo oli sananvapauden sankari, aikana, jolloin polittinen kuorolaulu Neuvostokommunismin ja Presidentti Urho Kekkosen suhteen oli sääntö ja poikkeukset tunsivat seuraukset nahoissaan. Tollo Hilpat loistivat poissaolollaan.

– Politiikka. Se on sekaisin meillä ja muualla. Tahallinen väärinymmärtäminen, mielensäpahoittaminen ja suorat valheet toisten motiiveista esitetään vailla häpeän häivää.

– Oma päätös voi mennä pitkällekin, Soini kirjoittaa.