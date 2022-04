SOK veti myynnistä riisierän – mitattiin liian suuri määrä kasvinsuojeluainetta

SOK on ilmoittanut vetäneensä myynnistä erän tuotetta Rainbow Pitkäjyväinen riisi 2 kg. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Takaisinvedon syy on se, että yhdessä tuotteen erässä on mitattu sallitun rajan ylittävä määrä kasvinsuojeluaine trisyklatsolia.

Kyseistä tuote-erää ei pidä siksi käyttää, Ruokavirasto tiedottaa.

Takaisinveto koskee tuotteita, joiden parasta ennen -päiväys on 14.08.2023 ja eräkoodi on L:2022/02/273. Tuotteen EAN-koodi on 6415717409055 ja valmistaja puolalainen Rol-Ryz Sp. z.o.o.