Solukämppää vierastetaan yhä – yksiö on opiskelijoiden toiveasunto

Yksiö on yhä opiskelijoiden suosituin kotivalinta viime vuoden asumistukimuutoksista huolimatta. Harva on valmis päätymään ykkösvaihtoehtonaan solu- tai yhteisasuntoon. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tämä käy ilmi Suomen opiskelija-asuntojen (SOA) ja Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kyselystä, jossa kartoitettiin korkeakouluopiskelijoiden asumistoiveita. Kyselyyn vastanneiden joukossa painottuivat nuoret ja opiskelija-asunnossa asuvat opiskelijat.

Vastaajista noin 40 prosenttia valitsisi ensisijaiseksi asunnokseen opiskelija-asuntoyksiön. Toiseksi eniten ensisijaiseksi toiveeksi mainittiin opiskelija-asuntokaksio.

Jos opiskelija-asuntoyksiö ei tärppää, kakkosvaihtoehtona monilla on kalliimpi markkinahintainen yksiö. Solu- tai kimppa-asuminen on harvemmalla toiveiden kärjessä.

- Yksinasuminen ja yksiötoiveet ovat pitkään jatkuneita trendejä, siis jo ajalta ennen asumistukimuutosta. Siksi myöskään paluu asumislisän piiriin ei näytä kääntäneen suuntaa, SOAn toiminnanjohtaja Lauri Lehtoruusu sanoo tiedotteessa.

Opiskelijoiden asumisen tuki muuttui viime vuoden elokuussa, kun valtaosa opiskelijoista palautettiin asumistuelta opintotuen asumislisän piiriin. Useilla opiskelijoilla asumiseen saatava tuki pieneni muutoksen seurauksena.

Muutos osui varsinkin yksinasuviin opiskelijoihin, joilla ei ole juuri muita tuloja opintotuen lisäksi.

VASTANNEISTA moni suhtautuu nuivasti solu- ja kimppa-asumiseen. Muun muassa sopivan kämppiksen löytäminen ja yksityisyyden kaipuu mietityttävät.

Kyselyn mukaan solussa tai kimppakämpässä asuvista runsaat 40 prosenttia voisi asua niissä pitkäaikaisesti. Kuitenkin yli puolet yhteisöllisesti asuvista etsisi seuraavaa asuntoa yksin.

Ulkomailta Suomeen tulleet opiskelijat suhtautuvat yhteisölliseen asumiseen selvästi suomalaisopiskelijoita myönteisemmin.

Lehtoruusun mukaan kansainvälisten ja kotimaisten opiskelijoiden asuntokysyntä on toisiaan täydentävää, ja kansainvälisten opiskelijoiden määrän kasvu on nostanut soluasuntojen käyttöastetta.

Kyselyn tulokset ovat linjassa Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen kesäkuisen analyysin kanssa. Analyysi osoittaa opiskelijoiden yksinasumisen vähentyneen hieman ja yhteisasumisen yleistyneen, mutta muutokset ovat pieniä.

Yksinasuminen on yhä sekä uusien että jatkavien opiskelijoiden suosima asumismuoto.

SOAn ja SYL:n kysely toteutettiin avoimena nettikyselynä, ja se oli avoinna huhti-toukokuun aikana. Linkkiä kyselyyn jaettiin ylioppilas- ja opiskelijakuntien sekä opiskelija-asuntotoimijoiden kautta. Vastauksia kertyi noin 1 500 opiskelijalta.