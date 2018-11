Sopeutumiseläkkeistä päättäminen ruuhkauttaa lisää sote- ja perustuslakivaliokuntia – Risikko: ”Ennen kuin täältä talosta lähdetään vaalitauolle, tämän pitää olla päätetty”

Kahdeksan eduskuntaryhmää on tehnyt lakialoitteen kansanedustajien sopeutumiseläkkeen korvaamisesta sopeutumisrahalla.

Asia etenee seuraavaksi mietinnölle sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja lausunnolle perustuslakivaliokuntaan. Kummatkin ovat olleet äärimmäisen työllistettyjä valiokuntia sote-lakien ja perustuslakivaliokunta myös tiedustelulakien vuoksi.

– Siellä on työruuhkaa, mutta ei sote tähän kaadu eivätkä tiedustelulait myöskään. Totta kai niillä on vielä isompi yhteiskunnallinen merkitys. Kyllä minun käsitykseni mukaan nämä kaikki saadaan hoidettua. Tämä ei vaadi mitään hirveän laajaa kuulemista tai montaa kokousta valiokunnassa. Tämä on siinä mielessä aika yksinkertainen asia, Antti Kaikkonen kommentoi.

Hänen mukaansa sopeutumisrahoista päätetään ”korkealla prioriteetill”, mutta valiokunnat itse määrittävät aikataulut.

Myös eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok.) uskoo, että sopeutumiseläkkeen korvaamista käsittelevä lakialoite etenee ”aika lailla nopsaan”.

– Joka tapauksessa ennen kuin täältä talosta lähdetään vaalitauolle, tämän pitää olla päätetty, Risikko sanoo.

Vaalitauko alkaa maaliskuun puolivälissä.