Sopimista ja rauhaa

UPM:n tehtaat ovat seisoneet nyt jo kymmenen viikkoa. Keski-Suomessakin Jämsänkosken tehtaan tarra- pakkaus – ja sanomalehtipaperin tuotanto on hiljentynyt. Ahti Ruoppila Alue- ja järjestöasiantuntija SAK

Kaipolan tehdasalue mykistyi jo reilu vuosi sitten, kun tehdas lopetettiin. UPM kärsii jopa 100 miljoonan euron tappiot kuukaudessa, mutta sen hinnan yhtiön johto on valmis osakkeenomistajien kustannuksella maksamaan, jotta se saisi heikennettyä Paperiliittoa, ammattiyhdistysliikettä ja suomalaisen palkansaajan edunvalvontaa. Tämä on yksi toimenpide muutaman vuoden taistelussa suomalaista sopimusyhteiskuntaa vastaan. Siis sitä suomalaista sopimisen kulttuuria vastaan, jota on kadehdittu laajasti maailmalla ja joka on todettu yhdeksi suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan menestystekijäksi.

Tämä lakko aiheuttaa jo pulaa sanomalehtipaperista, varsinkin kun mieluimmin Venäjältä paperia ostaneet epäisänmaalliset painotalot joutuvat miettimään korvaavia vaihtoehtoja. Asiakkaiden vaikeudet eivät kuitenkaan hetkauta UPM:n johtoa, heidän silmissään kiiluu vain ideologiset päämäärät: työntekijöiden palkkojen polkeminen ja ammattiyhdistysliikkeen heikentäminen.

UPM ei ole huonossa tuloskunnossa. Omistajille jaetaan n. 700 miljoonaa euroa ja toimitusjohtajakin saa menetetystä vapaa-ajastaan kohtuullisen viiden miljoonan palkkion. Mutta kun mikään ei riitä. Nyt on saneluissa vaadittu palkanalennuksia ja työnantajan päätösvallan kasvattamista entisestään. Neuvottelupöytäänhän UPM on suostunut vain vastahakoisesti, toivottavasti valtakunnansovittelijan johdolla asiat etenevät.

Ammattiyhdistysliikkeen olemassaolo perustuu jäsenten edunvalvontaan. Työehtosopimuksia ja sopimisten suojelua on puolustettava, kaikin keinoin. Tämä UPM:n palkansaajia vastaan potkaisema koepallo lähtee kyllä maaliin mennessään vyörymään muihinkin yrityksiin ja kertautumaan muille sopimusaloille. Siksi kyseessä on kokoaan suurempi asia. Kaikille meille palkansaajille ja ammattiliittojen jäsenille. Solidaarisuutta tarvitaan. Oli kyseessä sitten paperityöläiset, JHL:n tai hoiva- ja hoitoalan ammattilaiset. Työntekijä on neuvotteluasemansa ja palkkansa ansainnut.

—

Suomalainen ja kansainvälinen ammattiyhdistysliike on aina ollut myös rauhan liike. Työmarkkinajärjestöjen ”Tammikuun kihlaus” vuonna 1940 lujitti kahtia jaetun kansakunnan puolustustahtoa yli luokka- ja puoluerajojen. Tämä kihlaus on nyt työnantajien taholta purettu EK:n johdolla. Nyt tarvittaisiin taas yhteistä tahtotilaa. Sopimista, ei repimistä. Rauhaa, ei taisteluja.

Rauhaa haluaa ay-liike rakentaa yhdessä kaikkien suomalaisten kanssa. Niin myös nyt Venäjän käsittämättömän raukkamaisten sotatoimien vyöryessä Ukrainaan. Kaikkien keskusjärjestöjen ammattiliitot, ammattiosastot sekä yksittäiset työpaikkatoimikunnat ovat lahjoittaneet rahaa sekä keränneet muuta apua Ukrainan hädänalaisille. Jatketaan tätä toimintaa laajasti. Rauha lopulta voittaa.

Kirjoittaja on jyväskyläläinen SAK:n alue- ja järjestöasiantuntija