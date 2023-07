Sopimus Ukrainan viljan viennistä päättyy pian – Erdogan lupautunut välittäjäksi

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan sanoo työskentelevänsä Venäjän ja Ukrainan kanssa pelastaakseen Mustanmeren viljasopimuksen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sen ansiosta Ukraina voi viedä viljaa ja muita maataloustuotteita maailmanmarkkinoille.

Viljasopimuksen voimassaolo päättyy 17. heinäkuuta, jollei Venäjä suostu sen jatkamiseen.

Erdoganin mukaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kannattaa sopimuksen jatkamista. Venäjän presidentillä Vladimir Putinilla on Erdoganin mukaan joitakin ehdotuksia.

Sopimus on mahdollistanut sen, että Ukrainan kolmesta satamasta on pystytty kuljettamaan yli 32 miljoonaa tonnia viljaa ja elintarvikkeita ulkomaille.

Ukrainan viranomaisten mukaan Venäjä teki tällä viikolla lennokki-iskun viljalaitokseen yhdessä satamassa.

Venäjä on ollut tyytymätön venäläisten elintarvikkeiden ja lannoitteiden vapaata vientiä koskevaan rinnakkaissopimukseen. Venäjä on myös sanonut, että suurin osa Ukrainasta kuljetetusta viljasta on päätynyt rikkaisiin maihin köyhien maiden sijaan.

YK:n kokoaman virallisen tiedon mukaan vain 2,5 prosenttia viljasta ja elintarvikkeista viedään matalan tulotason maihin Mustanmeren viljasopimuksen nojalla.