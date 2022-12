Sopu Ukrainan tukipaketista – Unkari sai myönnytyksiä

EU-maat ovat päässeet myöhään maanantaina sopuun Ukrainalle myönnettävästä 18 miljardin euron tukipaketista, kertoo muun muassa Politico. Pakettia jumittanut Unkari onnistui saamaan muilta EU-mailta myönnytyksiä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Unkarilta oli jäämässä saamatta 7,5 miljardin euron koheesiorahat. Maanantaina EU-maat sopivat, että Unkarilta jää saamatta 6,3 miljardia.

Samalla EU-maat hyväksyivät Unkarin suunnitelman koronapandemian toipumisrahaston käytöstä. Unkarin 5,8 miljardin euron osuus on ollut 1,5 vuotta jäädytettynä Unkarin taantuneen demokratiatilanteen vuoksi. 5,8 miljardin euron paketissa on kuitenkin ehto, jonka mukaan Unkarin on saatettava maaliin 27 korruptionvastaista sekä oikeuslaitoksen riippumattomuutta koskevaa uudistusta.

POLITICO arvioi kiistan voittajaksi Unkarin pääministeriä Viktor Orbania, joka on kuukausien ajan käynyt omaa peliään kiristääkseen EU:n rahoitusta Unkarille.

Orbanin eduksi on ollut EU:n järjestelmä, jossa merkittävissä päätöksissä edellytetään yksimielisyyttä. Lisäksi EU:n halu esiintyä yhtenäisesti Ukrainan sodassa on antanut Orbanille mahdollisuuden pelata pelejään. Orban ei ole myöskään peitellyt hyviä suhteitaan Venäjään.

Nyt saavutettu sopu oli helpotus EU:lle siinä mielessä, ettei se joudu ottamaan käyttöön erillistä suunnitelmaa, jolla kaikki muut 26 EU:n jäsenmaata olisivat joutuneet tekemään oman erillisen takauksen EU:n yhteisen takauksen sijaan. Se puolestaan olisi saattanut paljastaa ei-toivottuja säröjä muiden EU-maiden suhtautumisessa Venäjän aloittamaan sotaan.

Politicon mukaan Euroopan parlamentti voi hyväksyä tukipaketin tiistaina, jolloin EU voi aloittaa maksut Ukrainalle tammikuussa.