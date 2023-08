”Sosialidemokraateilla on nyt tuhannen taalan paikka” – Satakunnan demarit valmiina puoluekokoukseen

– Hallituksen epäoikeudenmukaiset tavoitteet on torpattava ja tuotava esiin oma rakentava vaihtoehto, Satakunnan demarien puoluekokousryhmän puheenjohtaja Neea Kähkönen ja piirin puheenjohtaja Harri Lehtonen vaativat. Pertti Rajala Demokraatti / Satakunta

Satakunnan sosialidemokraatit ovat huolellisesti valmistautuneet loppukevään ja kesän aikana Jyväskylän puoluekokoukseen. Koko ryhmä ja sen vetäjät lähtevät positiivisin mielin kokoukseen. Tärkeiden henkilövalintojen lisäksi kokouksessa on linjattava tulevaa oppositiopolitiikkaa.

– Menemme kokoukseen vakain mielin. Tavoitteemme on saada kaksi paikkaa puoluehallituksen pöydän ympärille. Oppositiopolitiikkaa varten tarvitsemme vahvoja linjauksia. Näihin poliittinen ohjelma antaa hyvät mahdollisuudet. On hyvä, että päivitämme ohjelmamme ajan haasteiden mukaisiksi. Tärkeää on nyt perusturvaan ja toimeentuloon liittyvät asiat. On huolehdittava, että kaikki voivat elää turvallista arkea. Tähän liittyy myös oikeudenmukainen koulutuspolitiikka, Harri Lehtonen kertoo.

Neea Kähkönen nostaa esiin myös työelämän kysymykset. Ammattiliitto PAM:in työntekijänä ne ovat hänelle läheisiä.

– Hallitus esittää lakko-oikeuden rajaamista ja puutuu näin työelämän peruskysymyksiin. Lakko-oikeuteen puuttuminen on ehdottomasti torjuttava. Pidän tärkeänä, että myös aloite ammattiliittojen kanneoikeudesta menee eteenpäin. Kaiken kaikkiaan on hienoa, että puoluekokoukselle on tehty runsaasti aloitteita. On hyvä, että meillä puolueessa on laaja mahdollisuus tehdä aloitteita. Tämä on erinomainen tapa saada esiin jäsenistön ääni politiikan sisältöön.

SOSIALIDEMOKRAATTIEN kesänaikaista oppositiopolitiikka on moitittu. Esimerkiksi Demokraatin päätoimittaja Petri Korhonen kirjoitti jokin aika sitten, että ”popkorninsyönti saa nyt loppua. Jos SDP haluaa olla uskottava oppositiorintaman vetäjä, puolueen on lopetettava taktinen vaikenemisensa.”

– On totta, että ei olla päästy tekemään kunnollista oppositiopolitiikkaa, myös työnsä päättäneessä puoluehallituksessa toiminut Harri Lehtonen myöntää.

Osasyynä on ollut myös hallituksen sekasortoinen tilanne. Hallitus ei ole tehnyt vielä juurikaan esityksiä, kun siltä on ollut fokus hukassa. On varmaa, että vastataan, kun hallituksen esityksiä alkaa tulla. Näinhän tapahtui jo valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) budjettiesityksen tultua julkisuuteen.

SDP:lle on nyt tarvetta. Tällainen viesti on tullut vahvasti esiin.

Neea Kähkönen ja Harri Lehtonen ovat yhtä mieltä siitä, että on torpattava kaikki hallituksen epäoikeudenmukaiset tavoitteet ja tuotava esiin oma rakentava vaihtoehto, josta on selkeästi viestittävä kansalaisille ja puhuttava kentällä. Heidän mielestään pelkkäarvostelu ei riitä, vaan on kerrottava, miten sosialidemokraatit hoitaisivat maan asioita. Selvää on myös, että politiikassa tarvitaan aina myös kompromisseja, joihin on oltava valmiutta.

– Kevään aikana on nähty selvästi, että nyt SDP:lle on tarvetta. Tällainen viesti on tullut vahvasti esiin ihmisten kanssa keskustellessani. Kansalaiset kyselevät ja pelkäävät, mitä ongelmia nykyhallituksen politiikka tuo tullessaan, Lehtonen kertoo.

– Sosialidemokraateilla on nyt tuhannen taalan paikka aktivoida ihmisiä. On kuunneltava heidän huoliaan ja kutsuttava mukaan toimintaamme. Vaikuttamisen paikkoja puolueessamme pitää juuri nyt olla kaikille, Neea Kähkönen vaatii.