Sosialidemokraattisella liikkeellä on edessään vahva tulevaisuus – tämä jäi käteen puoluekokouksesta

SDP:n 47. puoluekokous pidettiin syyskuun alussa Jyväskylässä. Itse olin ensimmäistä kertaa mukana puoluekokousedustajana, vaikka jäsenyyttä sosialidemokraattisessa puolueessa on takana jo lähemmäs 50 vuotta. Ja todellakin, kokouksessa koettiin hienoja hetkiä, kun saimme kuulla upeita ja koskettavia puheita, joissa korostettiin sosialidemokraattisia arvoja ja luotiin näkymää 2030 -luvulle. Terhi Päivärinta Kasvatustieteiden maisteri, Pietarsaari

Väistyvä puheenjohtaja Sanna Marin sai ansaitusti erittäin lämpimän ja arvostavan vastaanoton puoluekokoukselta. Tulemme muistamaan sen varman otteen, jolla pääministeri Sanna Marinin johdolla Suomea johdettiin vaikeiden vuosien aikana. Kiitos Sanna!

Puolueen puheenjohtajan valinnassa käytettiin ensimmäistä kertaa neuvoa antavaa jäsenäänestystä, jonka tulos oli selkeä ja puoluekokous valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Antti Lindtmanin. Puoluekokous antoi vahvan tukensa uudelle puheenjohtajalle. Puolueen puheenjohtajan rooli on merkittävä erityisesti nyt, kun olemme oppositiossa.

Puoluekokousedustajien keskuudessa aiheutti kuitenkin selvästi närää uuden puheenjohtajan ennakkoon ilmoittama kanta puoluesihteeriehdokkaisiin. Tämä on ymmärrettävää, kun on tehty vahvasti työtä oman ehdokkaan puolesta. Varmasti keskustelu puolueen toimintatavoista jatkuu kokouksen jälkeenkin. Puoluesihteeriksi valittiin Mikkel Näkkäläjärvi Lapin piiristä. Nyt on Mikkelillä näytön paikka.

Pohjanmaan piirin puoluekokousedustajat jännittivät erityisesti puolueen varapuheenjohtajien vaalia. Olihan meillä oma ehdokas Matias Mäkynen, joka on toiminut ansiokkaasti varapuheenjohtajana jo edelliset kolme vuotta. Ja hyvinhän siinä kävi, varapuheenjohtajiksi valittiin Nasima Razmyar, Niina Malm ja Matias Mäkynen. Hieno kolmikko, josta jokaisella on omat vahvuutensa ja he täydentävät hyvin toisiaan. Myös uusi puoluehallitus ja puoluevaltuusto valittiin kokouksessa. Onnea kaikille valituille.

PUOLUEEN poliittinen ohjelma Jotta huomenna olisi paremmin kuin tänään antaa suuntaviivat sosialidemokraattiselle politiikalle alkaneelle puoluekokouskaudelle vuoteen 2026 saakka. Ohjelmassa käydään laajasti läpi sosialidemokraattisia ratkaisuja sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävästä tulevaisuudesta siirryttäessä kohti 2030-lukua. Tavoitteet konkretisoituvat keinoiksi esimerkiksi tulevissa vaaliohjelmissa.

Puoluekokous kävi pitkän ja perusteellisen keskustelun poliittisesta ohjelmasta. Erityisesti minua ilahdutti nuorten aktiivisuus ja innostus ohjelman sisältöön. Monissa äänestyksissä he saivat läpi omia perusteltuja ehdotuksiaan. Sosialidemokraattisella liikkeellä on edessään vahva tulevaisuus.

Olen todella iloinen siitä, että puoluekokous asettui kannattamaan Jutta Urpilaisen asettamista ehdokkaaksi tasavallan presidentin vaaliin. Jutta on ihmisläheinen arvojohtaja, jota arvostetaan Suomessa, Euroopassa ja maailmalla.

Samalla hän on tinkimätön taistelijaluonne, jonka aiemmat näytöt Suomen edun puolustamisesta tiukoissa paikoissa ministerinä ja puolueen puheenjohtajana kertovat laajasta kokemuksesta. Menestyksekäs työ EU:n komissaarina takaa kansainväliset verkostot ja osaamisen. Toivottavasti vastavalittu puoluevaltuusto voi nimetä Jutan presidenttiehdokkaaksemme marraskuun kokouksessa. Myös minä annan oman tukeni Jutalle!

Puoluekokouksen juhlallisin hetki koettiin, kun iso joukko puolueen hyväksi työtä tehneitä tovereita kutsuttiin kunniajäseneksi. Suuri arvostus heidän työlleen.

Kirjoittaja on kasvatustieteiden maisteri Pietarsaaresta.