Sosialistinen Internationaali vetoaa kestävän yhteisön luomisen puolesta – ennen kuin on liian myöhäistä

Sosiaalidemokraattisten puolueiden kansainvälinen yhteistyöjärjestö Sosialistinen Internationaali (SI) on laatinut maailmanlaajuisen kutsu kestävän maailman laajuisen yhteisön luomiseksi – ennen kuin sen aikaansaaminen on liian myöhäistä.

– Vaikka Yhdistyneet kansakunnat (YK) ja useat hallitukset kansainväliset organisaatiot ja kansalaisjärjestöt ovat toimineet ilmaston muutosta vastaan, ovat viimeisimmät tutkimustulokset osoittaneet, että jos emme tiivistä toimiamme asiassa, voi kohta olla jo myöhäistä, järjestö toteaa.

– Me olemme aktiivisia ja sitoutuneita luomaan muutoksen ajatteluumme, politiikkaamme ja elämäntyylimme, jotta voimme voittaa nämä uudet haasteet. Haluamme luoda uuden tavan toimia, tuottaa ja kuluttaa. Tämä ajattelutavan muutos edellyttää, että otamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteet osaksi perusopetusta, ammatillista pätevöitymistä sekä tutkimus- ja kehityspolitiikkaa ja omia poliittisia päätöksiämme.

Järjestön mukaan avaimet menestymiseen käännekohdassa ovat sosiaalinen oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja terveeseen osallistumiseen perustuva kansalaisyhteiskunta, joka kunnioittaa jokaisen yksilön arvokkuutta.

– Me emme hyväksy konservatiivisten ja populistisen piirien ympäri maailmaa ilmenevää systemaattista ilmastonmuutoksen vaatimien toimien vähättelyä. Heillä on samat motiivit kuin vaikutusvaltaisella öljy- ja kaasuteollisuudella, joka kiivaasti lobbaa kaikkea sääntelyä vastaan, joka voisi rajoittaa heidän voiton tavoitteluansa ja suojelisi luontoa. Me kutsumme kaikki vastustamaan tietoisia yrityksiä, joilla yritetään syrjäyttää tieteelliset faktat. Me kutsumme kaikki yhdessä minimoimaan niitä katastrofaalisia riskejä, jotka liittyvät ilmaston lämpenemiseen.

Sosialistisen Internationaalin mukaan työmarkkinajärjestöjen, kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisten tulee nostaa sosiaalisen vastuullisuuden haaste esiin ja ottaa jokapäiväiseen toimintaansa matalahiilisen yhteiskunnan puolesta toimiminen.

– Kutsumme niin työantaja- kuin työntekijäjärjestöt ja muut kansalaisyhteiskunnan tahot yhdistämään voimansa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet suomalaisista presidentti, SI:n kunniapuheenjohtaja Tarja Halonen, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ja SI:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Eero Heinäluoma (sd.).

Lue koko kannanotto tästä:

Maailmanlaajuinen kutsu kestävän maailman laajuisen yhteisön luomiseksi – Ennen kuin sen aikaansaaminen on liian myöhäistä

Vaikka Yhdistyneet kansakunnat (YK) ja useat hallitukset kansainväliset organisaatiot ja kansalaisjärjestöt ovat toimineet ilmaston muutosta vastaan, ovat viimeisimmät tutkimustulokset osoittaneet, että jos emme tiivistä toimiamme asiassa, voi kohta olla jo myöhäistä.

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC totesi viimeisimmässä kokouksessaan, että tavoitetilana tulee olla vuoteen 2030 mennessä eli seuraavan 12 vuoden aikana pitää ilmaston lämpeneminen maksimissaan 1,5 celsius-asteessa, jos haluamme välttää vakavat ongelmat. Tämän 1,5 celsius-asteen yli menevä ilmaston lämpeneminen esimerkiksi 0,5 celsius asteella tulee merkittävästi lisäämään riskejä kuivuuteen, tulviin, äärimmäiseen kuumuuteen ja satojen miljoonien ihmisten köyhyyteen. Välittömiä ja ennen näkemättömiä muutoksia tarvitaan, jotta parempi ja toteutettavissa oleva tavoitetila saavutetaan.

Juuri ennen COP24 kokousta, joka järjestetään joulukuun alussa me poliittiset johtajat, jotka kuulumme suurimpaan maailmalaajuiseen poliittiseen liikkeeseen Sosialistiseen Internationaaliin vetoamme monen keskisen yhteistyön kasvattamiseksi tämän koko ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta keskeisen haasteen voittamiseksi ja vaikuttavamman toiminnan aikaansaamiseksi kaikilla tasoilla.

Sosialistinen Internationaali on jo vuosia ollut aktiivinen ilmastonmuutoksen tunnistamisessa ja sen vastaisessa taistelussa. Sosialistinen Internationaalin ”Kestävän maailmanyhteisön komitea” on myös aiemmin työssään tuonut esiin tarvittavia toimenpiteitä, kuten maailmanlaajuisen hiilidioksidi- ja muiden kasvihuonekaasujen veron.

Me olemme aktiivisia ja sitoutuneita luomaan muutoksen ajatteluumme, politiikkaamme ja elämäntyylimme, jotta voimme voittaa nämä uudet haasteet. Haluamme luoda uuden tavan toimia, tuottaa ja kuluttaa. Tämä ajattelutavan muutos edellyttää, että otamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteet osaksi perusopetusta, ammatillista pätevöitymistä sekä tutkimus- ja kehityspolitiikkaa ja omia poliittisia päätöksiämme.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet saavutetaan, jos taistelemme köyhyyden ja lukutaidottomuuden voittamiseksi, varmistamme rauhantilan, suojelemme ihmisoikeuksia, hallitsemme ihmisten muuttoliikeitä ja takaamme oikeudenmukaisen kestävän yhteiskunnan tuleville sukupolville.

Avaimet menestymiseen tässä käännekohdassa ovat sosiaalinen oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja terveeseen osallistumiseen perustuva kansalaisyhteiskunta, joka kunnioittaa jokaisen yksilön arvokkuutta.

Me emme hyväksy konservatiivisten ja populistisen piirien ympäri maailmaa ilmenevää systemaattista ilmastonmuutoksen vaatimien toimien vähättelyä. Heillä on samat motiivit kuin vaikutusvaltaisella öljy- ja kaasuteollisuudella, joka kiivaasti lobbaa kaikkea sääntelyä vastaan, joka voisi rajoittaa heidän voiton tavoitteluansa ja suojelisi luontoa. Me kutsumme kaikki vastustamaan tietoisia yrityksiä, joilla yritetään syrjäyttää tieteelliset faktat. Me kutsumme kaikki yhdessä minimoimaan niitä katastrofaalisia riskejä, jotka liittyvät ilmaston lämpenemiseen.

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat peruskivi laajemman maailman laajuisen yhteiskuntasopimuksen aikaansaamiseksi. Maailmanlaajuinen yhteiskuntasopimus voi yhdistää maapallon kansat ja hallitukset yhä kasvaneen epäsovun ilmapiirissä yhteisten tavoitteiden taakse, joilla luodaan vastuullista yhteistyötä ja sääntelyä.

Ilmaston muutokset sosiaaliset seuraukset ovat yhdistyneet useisiin riskeihin kuten taloudellisiin riskeihin, jotka täytyy huomioida myös tulevaisuuden investoinneissa.

Työmarkkinajärjestöjen, kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisten tulee nostaa sosiaalisen vastuullisuuden haaste esiin ja ottaa jokapäiväiseen toimintaansa matalahiilisen yhteiskunnan puolesta toimiminen.

Kutsumme niin työantaja- kuin työntekijäjärjestöt ja muut kansalaisyhteiskunnan tahot yhdistämään voimansa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Olemme sitoutuneet olemaan etujoukko taistelussa inhimillisemmän ja kestävämmän planeetan luomiseksi.