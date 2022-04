”Sotaa pakenevien hädänalaista tilannetta on jo yritetty käyttää hyväksi” – SAK:lta laaja tietopaketti työelämästä ukrainaksi

Palkansaajakeskusjärjestö SAK on laajentanut Työelämänpelisäännöt.fi-palvelun ukrainan- ja venäjänkielisiä sisältöjä, jotta sotaa pakenevilla ukrainalaisille on helposti ymmärrettävää tietoa suomalaisesta työelämästä omalla äidinkielellään. DEMOKRAATTI Demokraatti

Tilapäisen suojelun direktiivi mahdollistaa sotaa pakeneville ukrainalaisille automaattisesti työluvan. Jos työluvan saaneiden tiedot suomalaisesta työelämästä ovat heikot, heitä saatetaan käyttää työelämässä hyväksi.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta muistuttaa, että kaikkiin Suomessa työtä tekeviin on sovellettava samoja työehtoja kuin suomalaisiin.

– Sotaa pakenevat ukrainalaiset ovat erittäin haavoittuvassa asemassa. Jo nyt on kuultu esimerkkejä, että heidän hädänalaista tilannettaan on yritetty käyttää hyväksi. Haluamme varmistaa, että ukrainalaisilla on saatavilla luotettavaa tietoa työelämästä, hän toteaa tiedotteessa.

Ukrainalaisia on työskennellyt Suomessa aiemminkin kausityöntekijöinä ja esimerkiksi rakennuksilla, mutta nyt heitä tulee töihin todennäköisesti muillekin aloille. Maahanmuuttoviraston mukaan Suomeen voi saapua Ukrainasta tämän vuoden aikana jopa 80 000 Venäjän hyökkäyssotaa pakenevaa ihmistä.

– Haluamme tarjota Ukrainasta Suomeen töihin tuleville selkeää ja helposti ymmärrettävää tietoa työntekijöiden oikeuksista ja velvollisuuksista. Siksi päätimme nopealla aikataululla laajentaa Työelämänpelisäännöt.fi-palvelun ukrainan- ja venäjänkielisiä sisältöjä.

SAK avasi Työelämänpelisäännöt.fi-palvelun marraskuussa. Palvelusta löytyy kattava Työelämän ABC -tietopaketti työelämän pelisäännöistä suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, ukrainaksi ja venäjäksi.

Lisäksi perustietoja suomalaisesta työelämästä on palvelussa tarjolla 18 muulla kielellä, joita ovat viro, somali, arabia, kiina, thai, espanja, saksa, puola, ranska, dari, farsi, nepali, latvia, kurdi (sorani), turkki, vietnam, burma ja tagalog.

Palveluun sisältyy myös SAK:n työsuhdeneuvonta, joka tarjoaa henkilökohtaista neuvontaa erityisesti ulkomaalaistaustaisille työntekijöille sekä nuorille. Maksuton palvelu on avoin kaikille eikä kysyjän tarvitse kuulua ammattiliittoon. Palvelua saa suomeksi ja englanniksi soittamalla numeroon 0800 414 004 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tyosuhdeneuvonta@sak.fi. Puhelinpalvelu on avoinna maanantaisin kello 14-17 sekä tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 9-11 ja 12-15.