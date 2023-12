Sotatieteiden dosentti Yhdysvaltain Ukraina-avun tyrehtymisestä – ”Seuraukset olisivat katastrofaaliset Ukrainalle”

Suomessa muisteltiin jälleen keskiviikon itsenäisyyspäivänä vuosien 1939-1940 talvisotaa, jota moni on verrannut Ukrainan puolustussotaan Venäjää vastaan. Rintamalla asemasodaksi jumiutunut Ukrainan suursota alkaa kuitenkin muistuttaa enemmän pitkää ja kuluttavaa jatkosotaa (1941-1944) kuin lyhyttä ja dramaattista talvisotaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Venäjän laajasta hyökkäyksestä viime vuoden helmikuussa alkanut konflikti jatkuu nyt jo toista talveaan.

- Yksi tämän sodan tosiasioista ihan ensimmäisestä päivästä lähtien on ollut oikeastaan sama, mikä Suomella oli talvisodassa, eli meillä on pienempi valtio suurempaa valtiota vastaan. Tätä voiman epätasapainoa Ukraina on pystynyt tasapainottamaan ulkopuolisella tuella, sanoo STT:lle Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija, sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö.

ULKOPUOLISEN tuen mahdollinen tyrehtyminen varsinkin Yhdysvalloista olisi Ukrainalle tutkijan mukaan hyvin hälyttävä tilanne.

- Seuraukset olisivat katastrofaaliset Ukrainalle. Siitä ei päästä mihinkään. Euroopassa pitää tietysti katsoa peiliin, koska kyllähän siitä puhuttiin paljon, että Yhdysvaltain tuki jatkuu ainakin Joe Bidenin presidentinkauden loppuun. Tämä oli se aikaikkuna, joka Euroopalla oli aikaa pistää oma sotateollisuus käyntiin, Käihkö sanoo.

Käihkön mukaan Euroopassa ei ole varauduttu tarpeeksi siihen, Yhdysvaltain tuki katkeaisi jo nyt. Euroopan ammustuotanto on jäänyt tavoitteistaan. EU on luvannut toimittaa Ukrainalle miljoona tykistökranaattia kevääseen mennessä, mutta niistä oli talven alkaessa toimitettu alle puolet, kertoi muun muassa Guardian marraskuussa.

- Monet asiantuntijat olettavat, että ensi vuodesta tulee vaikea Ukrainalle, koska tukea ei yksinkertaisesti riitä, Käihkö kertoo.

Käihkön mukaan näyttää siltä, että Ukrainaan EU-maista virtaavaa ammustuotantoa saadaan merkittävästi kasvatetuksi vasta vuoteen 2025 mennessä.

SAMAAN aikaan Venäjä on kasvattanut tuotantoaan ja hankkinut lisäksi ammuksia Pohjois-Koreasta. Etelä-Korean tiedustelupalvelu on arvioinut, että Pohjois-Korea on jo nyt toimittanut Venäjälle yli miljoona ammusta. Asiasta kertoi eteläkorealainen poliitikko Yoo Sang-bum Radio Free Europen / Radio Libertyn mukaan.

”Nyt on Venäjän revanssi”

Sodan kumpikaan osapuoli ei ole kärsinyt selvää tappiota, mutta myös tiet ratkaisevaan voittoon näyttävät sulkeutuneen. Ukrainan kesällä alkanut vastahyökkäys on käytännössä epäonnistunut, ja Ukraina on siirtänyt kamppailunsa painopistettä Avdijivkan puolustukseen.

- Aika lukkiutuneelta sota edellään näyttää. Suuria voittoja ei ole kummallakaan puolella ollut, Käihkö sanoo.

Käihkön mukaan Ukrainan vastahyökkäys ei lopulta pystynyt vaikuttamaan Venäjän kykyyn käydä sotaa. Nyt käynnissä on ”Venäjän revanssi”.

SODAN pattitilanne on näkynyt lisääntyneenä tyytymättömyytenä Ukrainan kotirintamalla ja presidentti Volodymyr Zelenskyin kärkevämpänä arvosteluna. Kiovan julkkispormestari, entinen nyrkkeilijä Vitali Klytshko arvosteli saksalaisen Spiegel-lehden haastattelussa presidenttiä yhä itsevaltaisemmasta johtamistyylistä.

- Jossain vaiheessa me emme eroa enää juurikaan Venäjästä, jossa kaikki riippuu yhden miehen mielialasta, Klytshko sanoi.