Sote-henkilöstön jäsenyydestä aluehallituksissa tuli ongelma – näin kuntaministeri Sirpa Paatero lähtee ratkomaan asiaa

Kun sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy vuodenvaihteessa hyvinvointialueille, samalla noin 173 000 sosiaali- ja terveydenhuollossa ja pelastustoimessa työskentelevää siirtyy kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueiden työntekijöiksi. Johannes Ijäs Demokraatti

Jopa kolmannes hyvinvointialueiden valtuutetuista on sote-työntekijöitä. On kuitenkin ilmennyt, että aluehallituksiin sote-alan työntekijöillä ei välttämättä ole asiaa. Hyvinvointialueilla on tehty asiasta eri linjauksia.

Kuntaliitto on tulkinnut, ettei välittömästi aluehallituksen alaisena työskentelevä hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilö ole vaalikelpoinen aluehallitukseen.

Kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.) on nyt käynnistänyt valtiovarainministeriössä hankkeen, joka pyrkii ratkaisemaan ongelman. Asialla on kiire muun muassa sen vuoksi, että aluehallitusten päätöksiä voitaisiin pyrkiä riitauttamaan, mikäli niissä istuu henkilöitä, joita sinne ei saisi kuulua.

PAATERO selvittää, että hyvinvointialueiden lainsäädännön lähtökohta on ollut järjestää asiat samalla periaatteella kuin kuntalaissa. Hyvinvointialueiden organisoitumista ei kuitenkaan ole kaikilla hyvinvointialueilla toteutettu samaan tapaan kuin kunnissa.

Kunnissa on malli, joissa on kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja lautakuntia. Kunnissa kunkin lautakunnan alaisissa töissä työskentelevät henkilöt eivät ole voineet ottaa vastaan oman alansa lautakuntapaikkaa jääviyssyistä. Sen sijaan kunnanhallitukseen he ovat kuitenkin olleet vaalikelpoisia.

Vertailu kuntalakiin ei kuitenkaan toimi kaikilla hyvinvointialueilla.

– Nyt kun alueet ovat organisoituneet, joillakin alueilla on lautakuntia ja joissakin taas ei. On vain jaostoja tai valiokuntia, joilla ei ole päätösvaltaa, joten suora esimies-alais-suhde syntyy tällöin sote-työntekijällä suhteessa aluehallitukseen. Lautakuntaa ei siis ole siinä välissä, Paatero selvensi torstaina eduskunnassa Demokraatille.

– Tilanteet alueilla ovat hyvin erilaisia. Kun aluevaltuutetut ovat miettineet hallintoa, varmaan on ajateltu mennä mahdollisimman matalalla organisaatiolla eikä ole siinä kohtaa mietitty henkilöstökysymyksiä ja vaalikelpoisuutta.

PAATERON käynnistämässä lainsäädäntöhankkeessa on tavoitteena ratkaista asia mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään ennen tulevia aluevaaleja 2025.

Yhtenä vaihtoehtona voisi olla muuttaa että rajattaisiin vaalikelpoisuutta aluehallituksiin esimerkiksi ylimpien sote-viranhaltijoiden kohdalta.

– Nyt selvitetään, mikä voisi olla paras ratkaisu. On huomattava, että kun tässä puhutaan päätöksenteon riippumattomuuden ja demokraattisen osallistumisoikeuden tasoisista isoista perustuslainkin alaan kuuluvista kysymyksistä, mahdolliset lainsäädäntömuutokset edellyttävät kunnollisen valmistelun.

Koska ongelma on akuutti, Paateron kertoo pyytäneensä myös ministeriötä selvittämään asiaan mahdollisia väliaikaisia ratkaisuja, jotka voitaisiin toteuttaa alueilla ilman lainsäädännöllisiä muutoksia esimerkiksi ministeriön ohjeistukseen perustuen.