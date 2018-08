Sote-käsittely jatkuu – Ministeri Saarikko myöntää: ”Valiokunnan työmäärä on valtava”

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan syksy on jo valmiiksi työntäyteinen sote-paketin kanssa, ja lisäksi käsiteltyä pitäisi saada nippu eduskunnalle jo annettuja tai syksyllä hallitukselta tulevia lakiesityksiä.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) esitteli torstaina eduskunnalle vielä annettavien esitysten listaa, joka on mittava, vaikka karsintaa on jo tehty.

Tällä hetkellä epäselvää on, millä aikataululla soten käsittely saadaan tehtyä.

– Sosiaali- ja terveysvaliokunnan työmäärä on valtava. Siihen arvioon yhdyn mitä valiokunnasta on esitetty, koska uudistuksen mittaluokka on suuri, Saarikko sanoi.

Saarikon mukaan sote-uudistuksen virkajohto on tämän listan lisäksi käynyt yhteistyössä eduskunnan kanssa läpi askelmerkit siitä, mihin mennessä asioiden pitäisi edetä eduskunnassa, jotta uudistuksen voimaantulosta vuoden 2012 alusta pystytään pitämään kiinni.

Hän sanoo luottavansa, että eduskunta hahmottaa kokonaisuuden.

– Mutta tosi surullinen olen, jos me emme näitä saa menemään eteenpäin.

Eduskunnalle on vielä antamatta useita lakiesityksiä, joita Saarikko määrittelee sisällöksi sote-rakenteiden antamille raameille.

Joukossa ovat muun muassa vammaispalvelulain ja mielenterveys- ja päihdepalveluita koskevan lainsäädännön uudistukset sekä korkeakouluopiskelijoiden opiskelijaterveydenhuollon uudistus.

Sote-paketin käsittely jatkuu maanantaina.

Valiokunta jatkaa maanantaina sote-paketin käsittelyä, joka jäi viime kuun alussa kesken riitaisissa tunnelmissa.

Valiokunnan keskustalaiset jäsenet kantelivat tuolloin puheenjohtaja Krista Kiurun (sd.) toiminnasta puhemiesneuvostolle. Kantelun oli allekirjoittanut myös sinisten Vesa-Matti Saarakkala.

Allekirjoittajat kertoivat olevansa huolissaan valiokunnan toimintakyvystä, ja heidän mukaansa Kiuru on käyttänyt puheenjohtajuutta ”oppositiopolitiikan välineenä” ja viivyttänyt tarpeettomasti valiokunnan työtä.

Myöhemmin heinäkuussa Kiuru arvioi Uutissuomalaisen haastattelussa, ettei sote-esitys etene eduskunnan äänestykseen. Hän sanoi sosiaali- ja terveysvaliokunnan saavan kyllä työnsä tehtyä, mutta ennakoi esityksen pysähtyvän perustuslakivaliokuntaan.

Kiuru perusteli näkemystään uudistuksen heikolla valmistelulla ja aikatauluongelmilla. Hän kertoi, että hallituksen pohjaesityksissä on ollut satoja virheitä, joita se on joutunut korjaamaan.

Saarikko sanoi torstaina, että hänelle oli uutta, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan johdosta tehdään perustuslaillisia arvioita.

– Pidin sitä hämmentävänä juuri siksi, että olemme kaikki halunneet korostaa perustuslakivaliokunnan riippumatonta asemaa.

STT ei tavoittanut Kiurua torstaina kommentoimaan sote-käsittelyn tilannetta.