Sote-kokous päättyi – yritetäänkö hallituksen hankkeen mahdollinen epäonnistuminen kaataa valiokunnan niskaan?

Sosiaali- ja terveysvaliokunta piti tänään puoliltapäivin ylimääräisen kokouksen. Asialistalla oli sote. Kokous kesti puolisentoista tuntia.

Edustajat kuuntelivat perustuslakivaliokunnan valiokuntaneuvoksen raporttia perjantaina valmistuneesta sote-lausunnosta. Työ jatkuu aamulla.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen (kesk.) sanoi ennen valiokunnan kokousta Demokraatille uskovansa, että sote voisi mennä tällä vaalikaudella läpi.

– Ministeriöt ovat tehneet pitkää päivää läpi viikonlopun ja valmistelleet meille vastineita. Siellä on hyvin edistytty ja tulevina päivinä saadaan ne vastineet. Nyt vain yhteen hiileen puhaltamista ja rakentavaa otetta, Heikkinen sanoi.

Sotesta vastaavat ministeriöt antavat vastineensa perustuslakivaliokunnan lausunnon vaatimiin korjauksiin.

Heikkinen arvioi, että ministeriöiden vastineet tippuvat sote-valiokunnalle osina.

”Minä en tässä vaiheessa kommentoi ollenkaan.”

Siitä, kokoustetaanko viikonloppunakin ei ole Heikkisen mukaan vielä keskusteltu.

– Totta kai se mahdollista on varmasti. Ainakin itse suhtaudun niin, että se aika otetaan, mikä tarvitaan tähän.

Viikonloppuna mediassa on puhuttanut eniten soten notifioiminen eli se, pitäisikö EU:lla tarkastuttaa soten yhteensopivuus EU:n kilpailulainsäädännön kanssa.

Iso kysymys kuuluu, onko perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta ylipäänsä enää mahdollisuutta edetä ilman notifikaatiota.

– Otan tähän kantaa vasta sen jälkeen, kun on nähty vastine ministeriöstä, miten he ovat nähneet suhtautumisen tähän perustuslakivaliokunnan kantaan, Heikkinen sanoo.

Mikä on oma kantanne?

– Minä en tässä vaiheessa kommentoi ollenkaan. Rakennetaan sellainen vastaus, joka on Suomen edun mukaista.

Pidättekö mahdollisena, että koko sote voisi kaatua notifikaatio-asiaan?

– Meidän suurin uhka ja mahdollisuus on kyky yhteistyöhön. Minä toivon, että meillä kaikilla on rakentava ote.

Notifikaatio ei ole suurin uhka tai ylipäänsä uhka?

– Se ei ollut ponnen takana. Minä uskon, että kaikki on mahdollista ja siihenkin löydetään ratkaisu.

Voidaanko asiasta loppu viimein äänestää hallituspuolueiden voimalla, eli että ei notifioida, koska asia ei ole ponnessa?

– Tässä vaiheessa en kommentoi tällaisia, kun olemme vasta ensimmäiseen kuulemiseen menossa niin katsotaan, mitenkä tie vie eteenpäin.

”Näitähän asioita mekin olemme siellä koko ajan esille nostaneet.”

Sote-valiokunnan jäsen Kristiina Salonen (sd.) ei hänkään osaa arvioida, mikä soten lopullinen kohtalo on.

– Kun kuuntelin perustuslakivaliokunnan tiedotustilaisuutta, kyllähän siinä on yhä niin monta isoa kysymystä, että ei minulla sen perusteella ole vielä selvyyttä, onko meillä aidosti mahdollisuus.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalla on niin vähän aikaa valtavan isojen muutosten tekemiseen, että voi myös hyvällä syyllä pohtia, yrittääkö hallitus kaataa koko sote-uudistuksen epäonnistumisen valiokunnan niskaan.

Salonen toteaa, että hänellä on puhdas omatunto sen puolesta, että epäkohdat on nostettu jo kesän käsittelyissä esille.

– Me nostimme nämä syksyn kuluessa… Minä olen esimerkiksi sanonut, että minun mielestäni tämä notifikaatio on yksi keskeisimpiä kysymyksiä, jossa se aika on myös todella haasteellinen ja ratkaiseva. Nämä eivät ole uusia asioita, Kristiina Salonen sanoo.

– Se, että ne siirtyvät meille nyt toisen tai taitaa olla jo kolmannen kerran, niin jos ne silloin kaatuvat sosiaali- ja terveysvaliokunnan niskaan, minusta se on kohtuuton kaataminen, koska näitähän asioita mekin olemme siellä koko ajan esille nostaneet, Salonen jatkaa.

Sarkomaa odottaa Saarikon ja Vehviläisen korjaussarjoja.

Kokoomuksen sote-valiokuntavastaava, kansanedustaja Sari Sarkomaakaan ei lähde veikkaamaan soten kohtaloa. Hän vastuuttaa asiassa keskustan ministereitä.

– Luetaan nyt tarkkaan ja tutkitaan perustuslakivaliokunnan lausunto ja odotetaan sitten. Ihan ratkaisevaa on, että saadaan ne korjaussarjat vastuuministeri Saarikolta (kesk.) ja Vehviläiseltä (kesk.). Ratkaisuja haetaan.

Sarkomaa ei myös liioin kommentoi sitä, ymmärtääkö hän perustuslakivaliokunnan lausunnon niin, että vähintääkin kuukausia aikaa vievä notifikaatio EU:lle olisi tehtävä.

– Tutkitaan nyt lausunto ja katsotaan mitä korjaussarjoja tulee Saarikolta ja Vehviläiseltä.

Valiokunnan kokousta seuraamassa ollut sote- ja maakuntauudistuksen ylin virkamiesjohtaja, alivaltiosihteeri Päivi Nerg ei lähtenyt kommentoimaan, onko jokin muu väylä kuin notifikaatio mahdollinen.

– Tähän minä en kommentoi ennen kuin hallitus on ottanut lopullista kantaa.

Lopullinen kanta tiedettäneen tiistaina tai keskiviikkona.