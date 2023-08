Sotilaat kaappasivat vallan Gabonissa – kaikki rajat suljettu

Keskiafrikkalaisessa Gabonissa sotilaat ovat kaapanneet vallan. Vallankaappaajien mukaan maan taannoisten vaalien tulokset mitätöidään ja tasavallan nykyiset instituutiot hajotetaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Seurattuamme vastuutonta ja ennakoimatonta hallintoa, jonka seurauksena on ollut sosiaalisen koheesion jatkuva heikkeneminen, olemme päättäneet puolustaa rauhaa lopettamalla nykyisen hallinnon, yksi sotilaista sanoi Gabon 24 -televisiokanavalla.

- Tämän vuoksi elokuun 26. päivän vaalit ja niiden tulokset on mitätöity, ilmoitus jatkui.

Vallan kaapanneiden joukossa on tasavaltalaiskaartin ja armeijan sotilaita sekä poliiseja.

Gabonin kaikki rajat on toistaiseksi suljettu, ilmoittivat vallan kaapanneet sotilaat.

Uutistoimisto AFP:n paikan päällä oleva toimittaja on kertonut kuulleensa tulitusta maan pääkaupungissa Librevillessä.

VAIN noin tuntia ennen ilmoitusta vallankaappauksesta kansallinen vaaliviranomainen oli julistanut maan presidentti Ali Bongon voittaneen kolmannen kauden maan johdossa. Bongon kerrottiin saaneen noin 64 prosenttia äänistä.

Bongon haastajan Albert Ondo Ossan äänisaalis jäi tulosten mukaan vajaaseen 31 prosenttiin. Ossa on syyttänyt Bongoa vaalivilpistä.

Ossan kampanjaa johtanut Mike Jocktane vaati jo aikaisemmin, että Bongon tulisi luopua vallasta ”ilman verenvuodatusta”, koska Ossa oli ollut selvässä johdossa ääntenlaskennassa. Jocktane ei kuitenkaan kertonut mihin hänen käsityksensä perustui, sillä Gabonin laki kieltää vaaliviranomaisia julkaisemasta mitään väliaikatuloksia laskennasta.

Ennen vaalihuoneistojen sulkeutumista lauantaina Bongon hallinto julisti maahan ulkonaliikkumiskiellon ja katkaisi pääsyn internetiin. Hallinnon mukaan näin tehtiin, jotta valeuutiset eivät pääsisi lietsomaan väkivaltaa.

EDELLISEN kerran Gabonissa yritettiin vallankaappausta vuonna 2019.

Gabon on Ranskan entinen siirtomaa, ja vuodesta 1910 se oli yksi Ranskan päiväntasaajan neljästä territoriosta. Koko nelikko itsenäistyi lyhyen ajan sisällä vuonna 1960.

Gabonin ensimmäinen presidentti oli vuonna 1961 virkaan valittu Leon Mba, joka hallitsi kuolemaansa saakka vuoteen 1967. Tämän jälkeen valtaan nousi varapresidentti Omar Bongo, joka pysyi vallassa yli neljä vuosikymmentä kunnes kuoli vuonna 2009.

Omar Bongon jälkeen valtaan tuli hänen poikansa Ali. Bongojen suku on näin hallinnut Gabonia pitkälle yli puoli vuosisataa. Samalla se on haalinut itselleen valtavan omaisuuden maan öljyvarantojen avulla, joiden on laskettu olevan Afrikan viidenneksi suurimmat.

Gabonin öljyvarallisuudesta huolimatta noin kolmannes maan runsaasta 2,2 miljoonasta asukkaasta elää YK:n arvioiden mukaan köyhyydessä.