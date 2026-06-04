Sotilastiedustelulaki etenee eduskuntaan

Hallituksen esitys sotilastiedustelulainsäädännön uudistamisesta on lähtenyt eduskunnan käsittelyyn, kertoo puolustusministeriö. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Esityksessä ehdotetaan uusia toimivaltuuksia tietoliikennetiedusteluun kotimaassa ja ulkomailla. Sotilastiedustelun pääkohteena on vieraiden valtioiden viranomaisten ja organisaatioiden toiminta.

Uudistusta perustellaan tarpeella vastata muuttuneeseen turvallisuusympäristöön.

- Venäjä toimii aiempaa ennakoimattomammin ja käyttää laaja-alaisen vaikuttamisen keinopalettia aktiivisesti. Suomen on kyettävä puuttumaan ja vastaamaan Suomeen kohdistuvaan laaja-alaiseen vaikuttamiseen myös silloin, kun vaikuttaminen ei ole sotilaallista voimankäyttöä, puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoo tiedotteessa.

Maa-, Meri- ja Ilmavoimat voisivat radiosignaalitiedustelun lisäksi käyttää tavanomaista tietolähdetoimintaa. Rajavartiolaitokselle ehdotetaan toimivaltaa avustaa sotilastiedusteluviranomaisia. Tiedonvaihtoa sotilastiedustelun ja muiden viranomaisten välillä esitetään laajennettavaksi.

SOTILASTIEDUSTELULAKIEN muutosten oli alun perin määrä tulla voimaan tämän kuun alussa. Käsittely viivästyi sen jälkeen, kun tammikuussa päättyneellä lausuntokierroksella oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies ja tiedusteluvalvontavaltuutettu totesivat esityksen vaativan vielä jatkovalmistelua.

Jatkokäsittelyssä esitykseen tehtiin useita muutoksia ja tarkennuksia.

Luonnoksessa ehdotettiin, että nykyiset yksilön viestinnän salaisuutta turvaavat rajaukset poistettaisiin ja vastedes tietoliikennetiedustelua voisi kohdentaa viesteihin niiden sisällön perusteella.

Oikeuskanslerin mukaan tämä kuuluu luottamuksellisen viestin suojan ydinalueelle ja on merkittävä perusoikeusrajoitus, eikä ehdotusta lainkaan käsitelty luonnoksen säätämisjärjestysperusteluissa.

Jatkovalmistelussa sääntelyä on tarkennettu ja sisältöön menevien sanallisten hakuehtojen käyttö on sidottu muiden hakuehtojen käyttöön. Asia lisättiin myös säätämisjärjestysperusteluihin.

Lausunnolla alkuvuodesta olleessa luonnoksessa ehdotettiin puolustushaaroille mahdollisuutta osallistua aiempaa itsenäisemmin sotilastiedustelutoimintaan omalla pykälällään.

Lausunnoissa huomautettiin, että perustuslain mukaan tiedustelutoiminta on osoitettu vain suojelupoliisille ja sotilastiedustelun osalta pääesikunnalle sekä Puolustusvoimien tiedustelulaitokselle.

JATKOVALMISTELUSSA puolustushaaroja koskeva pykäläehdotus poistettiin ja tarvittavat muutokset tehtiin voimassa olevan säännöksen muutoksilla, hallituksen esityksessä kerrotaan. Hallituksen mukaan ehdotettu muutos ”herätti väärinkäsityksiä” puolustushaarojen itsenäisyydestä tiedustelutoiminnassa.

Samasta syystä ongelmia nähtiin myös luonnoksen kohdassa yhteistoiminnasta Rajavartiolaitoksen kanssa. Jatkovalmistelussa säännöstä on pyritty selkeyttämään ja perusteluja parantamaan.

Nyt eduskuntaan lähtenyt esitys ei ole riippuvainen toisesta hallituksen esityksestä, joka koskee yksityiselämän suojaa käsittelevän perustuslain 10. pykälän muuttamista.

Lassi Lapintie/STT