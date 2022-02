Sotketut tiet sotkivat Kalle Rovanperän ajoa Ruotsin MM-rallissa – ”Voi olla tosi tyytyväinen, että minimoitiin tappiot”

Ruotsin MM-rallin ensimmäinen ajopäivä alkoi aurinkoisena pakkaspäivänä. Aamun kolmen erikoiskokeen lenkin jälkeen olivat useimmin kuljettajien kommenteissa käytetyt sanat ”yllättävä” ja ”yllättynyt”. Uudet autot ensimmäisen kerran lumella sai kuskit hämmentyneiksi. Aura-autoksi ennakoitu, ensimmäisenä reitille lähtenyt Toyotan Kalle Rovanperä oli tyytyväinen. Pertti Knuuttila

– Eka oli yllätys, että aika oli hyvä. Ekalla oli irtolunta, joka oli pakkautunut uriin. Kolmannella oli minulle hyötyä olla ekana autona. Kaikki lenkin pätkät olivat erilaisia kuin nuotituksessa, selvitti Rovanperä 10,5 sekunnin johdossa päivähuollossa.

– Aika hyvä. Yllättävän hyvä. Olen yllättynyt omasta vauhdistani. Auto ei ole ihan hyvä, että ajo tulisi luontevasti, sanoi puolestaan tallitoveri Esapekka Lappi, joka oli jopa rallin johdossa toisen, rallin pisimmän, yli 27 kilometrin Kamsjön ek:n jälkeen.

– Eka oli hirvee meille. Urat veivät suoraan, vaikka piti jo kääntää. Ja se vei sitten mutkan jätöissä penkkaan. Kolmannella sammutin auton lähdössä, siinä hävisin. Sama meinasi käydä ekankin lähdössä. Ajamallakin tuli kyllä pataan, selvitti Lappi.

Toisin kuin Rovanperä oli Lappi aamulenkillä kahden vararenkaan kanssa.

– Ajateltiin, että jos tulee hiekkaa esiin, niin pystytään maksimaalisesti hyödyntämään lähtöpaikka. Iltapäivän lenkille, meillä on yhtä vaille paras lähtöpaikka. Jotain pientä pientä säätöä pitää nyt huollossa löytää, myhäili Lappi tyytyväisenä, vaikka johto vaihtui kuudenneksi ja 14 sekunnin päähän Rovanperästä.

PÄIVÄHUOLLOSSA toisena oli Hyundain ruotsalaislupaus Oliver Solberg, 0,8 sekuntia Toyotan Elfyn Evansin, 1,8 sekuntia Thierry Neuvillen ja 3,4 sekuntia Ott Tänakin edellä. Saksassa päämajaansa pitävä tehdastalli siirsi vakituisen testipaikkansa Suomeen.

– Kyllä Jämsästä oli hyötyä tänne valmistautumisessa. Nyt pystyimme ajamaan kovan vauhdin testit Suomessa. Ja täällä Ruotsissa ajoimme sitten teknisempää ja hitaampaa testitietä. Kyllä siitä oli suuri apu, kertoi 20-vuotias Solberg.

Ennen toista lenkkiä sai kärjessä lähtevät kuljettajat mietteliäiksi muuttuvat olosuhteet, sillä pienempien luokkia ja historia-luokan autot siirtävät ajourat Rally1-luokan ajolinjoille vaikeiksi. Kaikki lähtivät lenkille kahden vararenkaan kanssa. Ja sitä se oli pahiten, ensimäistä kertaa lumirallissa keulassa ajaneelle Rovanperällekin, heti neljännellä peräti 16,3 sekuntia takkiin ja putoaminen neljänneksi. Kelin lämpeneminen ja ”sotketut” tiet veivät johtovauhdin, mutta puolustustaistelu onnistui loistavasti.

Rallin neljäs ek toi jo ralliin neljännen johtajan, kun Evans ajoi pohja-ajan ja siirtyi johtoon. Parhaimman lähtöpaikan hyödyntänyt Solberg pysyi toisena, vain 1,6 sekunnin päässä kärjestä. Lappi kipusi myös takaisin podium-vauhtiin ja 4,5 sekunnin päähän walesilaisesta.

Viidennellä toisen pohja-aikansa ajoi Tänak, joka nousi toiseksi vain 1,1 sekunnin päähän johtopaikan säilyttäneeseen Evansiin. Lappi säilytti kolmannen sijan vain 2,2 sekunnin päässä johtajasta. Rovanperä joutui taipumaan kuudenneksi 8,9 sekunnin takamatkalle.

Tänakin takaa-ajo jäi kuitenkin väliaikaiseksi. Virolaisesta tuli hybridi-aikakauden ensimmäinen uhri, kun hänen autonsa hybridijärjestelmän turvallisuuden tilaa peilaava valo muuttui punaiseksi. FIA:n sääntöjen mukaan näin tapahtuessa on keskeytettävä välittömästi. Hän ei päässyt edes starttaamaan päivän toiseksi viimeiselle Sävarin erikoiskokeelle.

Pimeässä ajettujen, päivän kahden viimeisen ek:n jälkeen kärkeen kiilasi Hyundain Thierry Neuville. Hänestä tuli jo päivän viides johtopaikan haltija.

– Hallitsin rengaskulumaa hyvin. Ja auto on ollut hyvä. Ei siinä mitään pimeässä heräämistä tapahtunut, kuittasi belgialainen yötauolle siirtyessään.

SAMAN toisti myös Toyotan tallipomo Jari-Matti Latvala.

– Ollaan tyytyväisiä päivään, vaikka ei johdetakaan. Thierry on ollut aina hyvä säästämään rengasta. Kalle ajoi tosi hyvin. Muistatte miten Ogier (Sebastien) aina valitti aura-auton paikasta ja juuri iltapäivän toisella lenkillä. Huomenna ei ehkä kuluta niin suuresti renkaita, arvioi Latvala.

Rovanperä ajoi päivän viimeiselle päivän toiset ja pohjat ja onnistui kiilaamaan toiseksi, vain 4,3 sekunnin päähän Neuvillestä.

– Se oli kyllä sitä mitä odotettiin, paitsi päivän eka. Voi olla ihan tyytyväinen. Kaikki yrittää ajaa huomenna kovaa, mutta yritetään. Tänään vaan piti ymmärtää auraamista, että aikatappiota tulee, eikä pidä tehdä virheitä. Putsaus onnistui. Voi olla tosi tyytyväinen, että minimoitiin tappiot, sanoi Rovanperä tyytyväisenä napattuaan huomiseksi käännetyn lähtöjärjestyksen takia toiseksi parhaan lähtöpaikan.

Toyota-miehistöstä Evansin ja Lapin päivä päättyi aikatappiohin, kun renkaat kuluivat liikaa ja pito katosi.

– Meillä oli lopussa huonot renkaat. Se ei ole salaisuus, etten osaa säästää renkaita lumella, kuittasi Evans johtopaikkansa menetyksen ja pudoten tuloslistalla kolmanneksi 7,4 sekunnin päähän Neuvillestä.

– Hyvä on tilanne. Harmi homma toi, että meiltä loppui renkaat. Meillä on töitä tehtävänä, millä saadaan renkaat pysymään parempana. Koitetaan keksiä jotain lääkettä. Mulla ei ollut takana enään nastoja ollenkaan. Kävin vilkaisemassa siirtymällä Tänakin autoa ja näytti siltä, että toisilla on nastoja ja toisilla ei, selvitti Lappi.

Hybridiajasta Lapilla oli päivän perusteella selkeä näkemys.

– Onhan se hullu vehe tulla isolla tiellä, sairaan nopee, kuvaili ensikokemustaan rallin neljää Lappi ennen iltahuoltoa.

Rally2-luokassa M-Sportin Fordia ensimmäisen kerran lumella käskenyt Jari Huttunen aloitti päivän vahvasti nappaamalla luokkajohdon. Suorilla leveillä teillä hän kuitenkin joutui antautumaan, ollen päivän päätteeksi viides ja yleiskilpailun 13.

– Meillä moottori vääntää alakierroksilla vähän huonommin. Huippunopeudessa pärjäämme kyllä, mutta sinne pääseminen kestää vähän kauemmin. Siksi tulimme paremmin kapeilla ja hitaammilla osuuksilla, selvitti Huttunen, joka on luokkaa johtavasta norjalaisesta Andreas Mikkelsenistä 14,3 sekunnin päässä podiumista 4,5 sekunnin päässä.

– Kyllä meni hyvin, paitsi kuudennen lähdössä sammutin auton kaksi kertaa ja siihen meni kyllä aikaa. Ajamalla olemme pistäneet kampoihin luokkaa hallinneille Skodille ja Volkswageneille, summasi Ford-kuski Huttunen.

Sastamalainen Lauri Joona johtaa Rally3-luokkaa 7,7 sekunnin erolla ennen Jon Armstrongia.

Suomalaisista keskeyttäneiden listalle joutuivat teknisen ongelman takia Rally3-luokassa Sami Pajari ja ulosajoon Rally2-luokassa Emil Lindholm.

Lauantaina ajetaan rallin kylmin päivä, kelin pysyessä pakkasella koko vuorokauden ja peruutusten takia vain 83,30 ek-kilometriä.

RALLIN kulisseissa kuhistiin tietenkin myös Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Kansainvälisen autourheilun kattojärjestön FIA:n uusi varapuheenjohtaja Robert Ried selvitti syntyneen tilanteen seurauksia autourheiluun.

– Täällä on yksi kilpailija, Nikolai Gryazin, joka ajaa Venäjän autourheiluliiton RAF:n tunnuksin. Tilanne ei ole tietenkään hänen vikansa, vaikka se tekee ilmapiiriin vaikeaksi hänelle ja hänen lähellään työskenteleville, sanoi rallista puheenjohtajistossa vastaava Reid.

– Olemme saaneet Kansainväliseltä olympiakomitealta ohjeistusta tilanteeseen. Ja seuraamme esimerkiksi Euroopan jalkapalloliiton UEFA:n toimia, sanoi Reid.

Tapaamisen jälkeen FIA on ilmoittanut Sotshin F1-osakilpailun peruuttamisesta Venäjällä ja Mestareiden liigan loppuottelu on siirretty Pietarista Pariisiin.

– Emme tiedä vielä kaikkia vaikutuksia autourheiluun. Vaikeuksia voi syntyä polttoaineiden hinnannousun myötä ja logistiikan hoitaminen voi tulla mahdottomaksi aavikkorallin järjestämiseksi Kazakstanissa sekä F1-osakilpailun järjestämiseksi Azerbaidzanissa, jatkoi Reid, joka voitti omalla urallaan kartanlukijoiden maailmanmestaruuden Subarulla 2001 Richard Burns rinnalla.