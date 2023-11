SPR:n avustustyö päättyy itärajalla – vapaaehtoisille kertyi tunteja yhteensä yli 600

Suomen Punaisen Ristin avustustoiminta itärajalla päättyy tänään, kun Raja-Joosepin rajanylityspaikka on sulkeutunut. DEMOKRAATTI Demokraatti

Punainen Risti kertoo kuitenkin olevansa valmiina auttamaan itärajalla Suomeen saapuvien ihmisten perustarpeisiin vastaamisessa myös vastaisuudessa.

– Erilaisiin poikkeuksellisiin tilanteisiin valmistautuminen on osa Punaisen Ristin perusvalmiutta, tiedotteessa todetaan.

Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat olleet Raja-Joosepin lisäksi aiemmin avustustyössä Vartiuksen ja Sallan raja-asemilla. Avustustehtävässä on ollut mukana myös Punaisen Ristin koordinoiman Vapaaehtoisen pelastuspalvelun vapaaehtoisia.

Punainen Risti on toiminut raja-asemilla Rajavartiolaitoksen pyynnöstä, SPR painottaa. Vapaaehtoiset ovat tarkastaneet Suomeen saapuvien ihmisten terveydentilan sekä tarjonneet ensiapua tarvittaessa. Lisäksi vapaaehtoiset ovat tarjonneet turvapaikanhakijoille lämmintä juomaa ja ruokaa.

JÄRJESTÖN vapaaehtoiset ovat tarjonneet apua 209:lle rajan yli saapuneelle. Raja-asemilla auttamassa on ollut mukana yhteensä noin 20 vapaaehtoista, joille on kertynyt auttamistyötä 622 tuntia. Lisäksi mukana on ollut Punaisen Ristin työntekijöitä.

– Ihmisten perustarpeisiin vastaaminen ja humanitaarisen avun antaminen on osa Punaisen Ristin perustyötä. Meillä on valmius edelleen toimia viranomaisen tukena ihmisten hyvinvoinnista huolehtimisessa silloin, kun apua tarvitaan, SPR:n maahanmuuttotyöyksikön päällikkö Erja Reinikainen toteaa tiedotteessa.

Punaisen Ristin toimintaa ohjaa järjestön tärkein periaate, inhimillisyys, hän painottaa. Punainen Risti auttaa avun tarpeessa olevia ihmisiä heidän oikeudellisesta tai yhteiskunnallisesta asemastaan riippumatta.

– On ensisijaisen tärkeää, että humanitaaristen toimijoiden esteetön pääsy avuntarvitsijoiden luokse taataan kaikissa oloissa. Kansainvälistä suojelua tarvitsevien ihmisten oikeudet ja ihmisarvoinen kohtelu on myös varmistettava tilanteesta riippumatta.