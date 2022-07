Sri Lankaan valittiin virkaatekevä presidentti – toiminut kuusi kertaa pääministerinä

Sri Lankan uudeksi presidentiksi on valittu odotetusti virkaatekevä presidentti Ranil Wickremesinghe, 73, kertovat parlamenttilähteet. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Wickremesinghen voitto parlamentin äänestyksessä oli varsin selvä, sillä hän sai 134 ääntä, kun taas pääoppositiopuolueen ehdokas, ex-opetusministeri Dullas Alahapperuma keräsi kannatusta 82 äänen verran.

Vaalien kolmas ehdokas, vasemmistojohtaja Anura Dissanayake oli vain kolmen kansanedustajan mieleen.

Sri Lankan ex-presidentti Gotabaya Rajapaksa erosi virastaan viime viikolla paettuaan sitä ennen maasta pitkään jatkuneiden levottomuuksien jälkeen.

Parlamentti valitsi Wickremesinghen presidentiksi Rajapaksan loppukauden ajaksi eli marraskuuhun 2024 saakka.

Wickremesinghe on tätä ennen toiminut muun muassa kuusi kertaa Sri Lankan pääministerinä, mutta ei ole kertaakaan onnistunut pysymään virassa kautensa loppuun saakka.

Sri Lanka on erittäin pahan talouskurimuksen kourissa ja saarivaltiossa on pulaa lähes kaikesta. Maa on neuvotellut Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n kanssa talouden pelastuspaketista.