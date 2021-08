STM:n Pohjola avasi perusterveydenhuollon haasteita: ”Kuormitus on paikoin aika kovakin”

Johtaja Pasi Pohjola sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoi tänään STM:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronatilannekatsauksessa, että koronaa sairastavien sairaalakuormituksen kasvu on aivan viime aikoina ollut tasaantumassa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Sen sijaan tehohoidossa on lievää kasvua edelliseen viikkoon nähden. Nyt teholla on 19 potilasta.

Pohjolan mukaan perusterveydenhuolto on kuitenkin edelleen hyvin kuormittunutta.

Tartunnanlähteistä valtakunnallisesti on pystytty selvittämään reilut puolet. Pohjolan mukaan perusterveydenhuolloin resurssihaasteet näkyvät luvussa.

– Toisaalta on myös todettava, että selvitettävät tapauksetkin ovat varsin monimuotoisia, osoittain haastavia. On paljon kontakteja ja välttämättä aina ei ihan tiedetä, ketkä kaikki ovat mahdollisesti altistuneet. Sitten on myös haasteita siinä, että välttämättä jäljityssoittoihin ei vastata tai ei anneta riittävää informaatiota. Se tietysti hankaloittaa tätä. Kun informaatiota ei saada ja näitä toimenpiteitä ei voida tehdä, se myös asettaa riskiin ne kanssaeläjät ja kumppanit ja ne henkilöt, joita arjessa on kohdattu.

Pohjola painottikin, että olisi hyvin tärkeää auttaa tartunnanjäljitystä selvittämään tapaukset, altistumiset ja jatkotartunnat.

Pohjola painotti, että tällä hetkellä näyttää siltä, että myös nuoremmat ikäryhmät tarvitsevat sairaalahoitoa, osin jopa tehohoitoa.

Terveydenhuollossakin kesälomakausi vaikuttaa siihen, kuinka paljon resursseja teho- tai sairaalahoidossa on käytettävissä. Koronahoidon kapasiteetti ei ole Pohjolan mukaan kesällä aivan sama kuin keväällä.

– Resurssipulan vuoksi joudutaan myöhentämään tai vähentämään jotain muuta ei-kiireellistä hoitoa.

– Jossain määrin huolestuttavaa on se, että kasvava tapausmäärä on kuormittanut jo jonkin aikaa perusterveydenhuoltoa. Kuormitus on paikoin aika kovakin.