STM:n strategiajohtaja: Emme näe sellaista kiihtymistä tartunnoissa kuin keväällä – Suomessa 17 uutta koronatartuntaa

Koronatartuntojen määrä on noussut uudelle tasolle, noin 160 uuteen tapaukseen viikossa. Niin sanotusta uudesta aallosta ei kuitenkaan voida puhua, katsoo strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM).

Demokraatti.fi/STT

– Emme näe sellaista jatkuvaa kiihtymistä tartuntojen määrässä päivittäin tai viikoittain kuin näimme esimerkiksi maaliskuussa, hän sanoi ministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilannekatsauksessa.

Vaikka Suomessa on ollut joukkoaltistumisia, useita isoja tartuntaryppäitä ei ole onneksi tullut tietoon, hän huomauttaa.

”20 000 testin tavoite varmasti saavutetaan”

Laboratorioiden virustestauskapasiteetti on tällä hetkellä yli 14 000 näytettä päivässä. Viimeisten kahden viikon aikana koronavirustestejä on tehty yhä suurempia määriä. Päiväkohtaisesti testejä on tehty tyypillisesti yli 10 000.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen sanoi tiedotustilaisuudessa, että monet toimijat ovat ilmoittaneet pystyvänsä suhteellisen nopealla aikataululla kapasiteettia edelleen nostamaan.

Hän ei kuitenkaan vastannut toimittajan kysymykseen siitä, milloin päästään maan uuteen testaustavoitteeseen. Sosiaali- ja terveysministeriö julkisti viime viikolla Suomen uuden päivitetyn koronaviruksen testausstrategian. Jatkossa tavoitteena on, että koronatestiin pääsisi päivässä ja myös tulos saataisiin vuorokauden sisällä. Testauskapasiteettia on tarkoitus nostaa samalla 20 000 testiin päivässä.

– Hallituksen tavoite 20 000 testiä vuorokaudessa varmasti saavutetaan. Uskon, että toimijat toimivat nopeammin kuin alkuun arvioitiin, hän sanoi.

Samalla antigeenitesti, joka on pikatesti, on tulossa laajempaan käyttöön. Tämä tuo Puumalaisen mukaan tuhansien näytteiden lisäkapasiteetin. Esimerkiksi rajanylityspisteiden testaukseen antigeenitesti ei kuitenkaan Puumalaisen mukaan parhaalla mahdollisella tavalla sovellu. Testin herkkyys ei ole yhtä hyvä kuin niin sanotulla nukleiinihappotestillä eli PCR-testillä – etenkään kun on kyse oireettomien testaamisesta.

Tartuttavuusluku on tällä hetkellä 1,3–1,4

Suomessa on raportoitu 17 uutta koronatartuntaa. Kahden viime viikon aikana on todettu 76 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Uusia tartuntoja on kahden viime viikon aikana todettu 336, kun edeltävien kahden viikon aikana luku oli 260.

Kuluneen viikon aikana todettiin THL:n mukaan 177 tartuntaa.

THL raportoi uudet koronavirukseen liittyvät kuolemantapaukset sekä sairaalahoidossa ja tehohoidossa olevien määrän maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

STM:n mukaan arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 1,3–1,4. Luku on suunnilleen samalla tasolla kuin edellisellä viikolla.

Tämänhetkinen tartuttavuusluku tarkoittaa, että yksi koronaan sairastunut ihminen tartuttaa keskimäärin hieman yli yhden ihmisen.

STT–Saila Kiuttu, Iiro-Matti Nieminen